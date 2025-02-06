Siyasi yasak' gelirse ne olur? sorusuna Özgür Özel'den yanıt! 'İmamoğlu için referandum olur'

Özgür Özel, 'Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararı çıkarsa ne olur?' sorusuna da yanıt verdi. Özgür Özel, erken seçimden, CHP'nin aday belirleme sürecine ve Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeye kadar birçok konuda açıklama yaptı.

"İMAMOĞLU İÇİN REFERANDUM OLUR"

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi yasak' öngören iddianameyi değerlendirirken CHP'de yapacakları ön seçimde İmamoğlu'nun adının çıkması ve seçimde İmamoğlu'na siyasi yasak çıkması durumunda ne yapacaklarını anlattı.

Özel, "Yapılacak seçim, Erdoğan’ın gidişi, İmamoğlu’nun siyasi yasaklanması konusunda bir referandum olur" dedi.

Özgür Özel Sözcü Televizyonu yayınında erken seçim çağrısını tekrarlayarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceklerin anlattı.

"TOPYEKUN TÜKENMİŞLİK HALİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Topyekun tükenmişlik hali, kendine tapulu görülen makamların elden gidecek olmasının telaş ve hazımsızlığının yarattığı bir saldırganlık." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, vatandaşların CHP'li belediyelerden memnuniyet oranına dair 31 Ekim'de kamuoyuna açıkladığı anket sonuçlarının, iktidar tarafından "hazmedilemediği" söyledi.

"MANSUR BAŞKAN ÖN SEÇİME GİRMEYE HAZIR"

Açıklamasında Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeye de değinen Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP içinde yapılacak ön seçime hazır olduğunu ancak erken olur mu şeklinde endişeleri bulunduğunu söyledi. Özgür Özel "Şimdi, bu seçime kimlerin girebileceği ve kriterlerin belirleneceği, takviminin hazırlanacağı bir parti meclisi toplantısı yapacağız. Ben Ekrem Başkan’la iki kez görüştüm, Mansur Başkan’la da iki kez görüştüm.

Geçen pazartesi akşamı Mansur Başkan’la verimli bir görüşme yaptık. Şunu söyleyeyim, Mansur Başkan ön seçime girmeye hazır, ön seçime bir itirazı yok. Ama "Acaba acele mi ediyoruz?" diye bazı endişelerini bana da iletmişti. Partinin yetkili kurulları, stratejik olarak bir an önce aday belirlenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Mansur Başkan da parti vazife verirse, kazandırmak için elinden geleni yapar, ama partiye ve Türkiye’ye kaybettirmek gibi bir niyeti kesinlikle yok." diye konuştu.

"HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKTİĞİNE İKNA OLDUM"

Bugünden sonra aday belirleme çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen Özgür Özel "Tabii ki, kimlerin aday adayı olacağı belli olduktan sonra seçim tarihine ilişkin bir ilerleme ya da geri dönüş olabilir, ancak ben bugün gördüm ki, Özgür Özel olarak düşündüğümde, bu ortak aklın doğru olduğuna ve mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğine bir kez daha ikna oldum. Birilerinin acelesi varsa o zaman benim daha çok acelem var." dedi.

"EKREM İMAMOĞLU SİYASİ YASAKLI OLURSA SEÇİME YİNE EN GÜÇLÜ ADAYIMIZLA ÇIKARIZ"

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıkması halinde olacaklara değinen Özgür Özel "Biz erken seçim istiyoruz ve adayı da erken belirleriz. Bu erken seçimden, diyelim ki Ekrem İmamoğlu çıktı ve bu dava da Sayın Savcı’nın istediği gibi sonuçlandı. Şimdi, bu davanın istinafı, Yargıtay'ı var. Bütün dünyanın gözünün önünde Cumhurbaşkanı adayını, rakibini siyasetten men etmeye çalışan birisi olarak Recep Tayyip Erdoğan o riski alır mı, almaz mı, bunu göreceğiz. Eğer bu riski alırsa, Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olur. Ama yapılacak seçim yine en güçlü adayımızdan çıkarız." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM HEM ERDOĞAN'IN GİDİŞİ HEM İMAMOĞLU'NUN YASAKLANMASI KONUSUNDA REFERANDUM OLUR"

Siyasi yasak gölgesinde yapılacak seçimin nasıl olacağını anlatan Özgür Özel "Yapılacak seçim, hem Erdoğan’ın gidip kaldığı hem de Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasağının referandum olur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi, öyle kendiliğinden, düşünmeden, taşınmadan ve acele ederek hareket etmemeli. Birinin acelesi varsa, benim daha çok acelem var. Erdoğan’ın acelesi var. Burada, Ekrem İmamoğlu’nu bırakın, dönecek Mansur Yavaş’a, dönecek bilmem neye... Karşısında aday bırakmamaya ve rakibini kendi belirlemeye çalışan bir anlayış var. " diye konuştu.

KENDİ ADAYLIĞI HAKKINDA DA KONUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı da merak edilen Özgür Özel "Kızıma koltuğa oturmadan önce söz verdim. Ben kızıma 'Bir daha seçim yenilgisi yaşatmayacağım' dedim. Asla kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım. Bu kararı da 'tek başıma vermeyeceğim' " diye konuştu.

- "Bugün yaptığı iş 5 günde iddianame yazmak"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Topyekun tükenmişlik hali, kendine tapulu görülen makamların elden gidecek olmasının telaş ve hazımsızlığının yarattığı bir saldırganlık." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların CHP'li belediyelerden memnuniyet oranına dair 31 Ekim'de kamuoyuna açıkladığı anket sonuçlarının, iktidar tarafından "hazmedilemediği" iddiasında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Bir taraftan silkeliyor. Aşevinde bedava verilen yemeğe mani olmaya çalışıyor. Birine de 'İstanbul'da bana sen lazımsın' diyor. Bu kişiyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Esenyurt Belediye Başkanımıza 'terör' diyerek kayyum atanıyor ama 100 gündür iddianame yazmıyor çünkü eli boş. Beşiktaş davasında tutukluluk yaparak kılıfını hazırlıyor. İstanbul'da çemberi daraltmaya çalışıyor. Hedefte kimin olduğunu kargalar biliyor, Ekrem İmamoğlu'na doğru yürümeye çalışıyor. Bugün yaptığı iş 5 günde iddianame yazmak. Burada 'Benim ailemi tehdit etti' yalanıyla hızla çemberi daraltmaya çalışıyor. Bir tane amacı var, Recep Tayyip Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak."

- "Aday belli olmalıdır ve yola çıkılmalıdır"

Partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin yöneltilen soruya karşılık Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Erken seçim için ne lazımsa sandık görevlileri belirlenmelidir. Sandık eğitimleri hızla verilmelidir. Program kurultayı, program çalışmaları hızla sonuçlandırılmalı. Hükümet programına iktidar programına evrilmelidir. Broşürler, afişler, sloganlar hazır olmalıdır. Aday belli olmalıdır ve yola çıkılmalıdır. Kararlı bir duruş gösterilmelidir. Şimdi bu adayı belirleyeceğiz. Belki muhalefet, bir ortak adayla ortaklaşırız. Belki ilk tur başka olur. CHP diyor ki 'Bizim de adayımız belli olsun'. Diğer partilerin belli ve biz erken seçim istiyoruz. Erken seçimin adayı erken açıklanır. Asla kendi adaylığımı kafamda tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım."

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 2 gün önce görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ön seçime bir itirazı yok ama 'Acaba acele mi ediyoruz?' diye bir takım endişelerini bana da iletti. Ama partinin yetkili kurulları 'stratejik olarak bir an önce aday belirlenmeli' diyorlar. Ön seçime girer girmez bilmiyorum ama Mansur başkanda şunu gördüm, parti vazife verirse kazandırmak için elinden geleni yapmak istiyor. Partiye ve Türkiye'ye kaybettirmek gibi bir niyeti hiç yok."