Siyasiler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Siyasi parti liderlerinden ve belediye başkanlarından da Galatasaray’a kutlama mesajları verildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’IN MESAJI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

AKŞENER'İN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, 23. kez şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nü yürekten kutluyorum. Avrupa yolculuğunda ülkemize daha nice başarılar kazandırmasını diliyorum." dedi.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı.

Yavaş, "Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray Spor Kulübü’nü ve taraftarlarını tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı. Ekrem İmamoğlu da “Tebrikler Galatasaray” dedi.