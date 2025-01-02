Siyasilerden Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ferdi Tayfur için yayınladığı taziye mesajında, “Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu” açıklamasında bulundu.

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“MİLYONLARIN SEVGİSİNİ KAZANMIŞ BÜYÜK BİR SANATÇIYDI”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, “Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat haberini teessürle öğrendim. 79 yıllık yaşamında birçok esere imza atarak milletimizin gönlünde taht kuran değerli sanatçımıza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” açıklamasında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat, Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığının, sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Ferdi Tayfur’un vefatı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, “Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.



“TÜRK MÜZİĞİNİN UNUTULMAZ SESİ FERDİ TAYFUR’A ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ferdi Tayfur’un vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ferdi Tayfur’un Türk müziğinin unutulmaz sesi olduğuna dikkati çekerek, “Vefat haberini teessürle öğrendiğim usta sanatçımız, Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, 'Ferdi Baba' lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Tayfur’un insanların gönlünde taht kurduğunu belirterek, “Eserleriyle milletimizin gönlünde taht kuran Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta sanatçımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Unutulmaz eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli sanatçımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.

Ferdi Tayfur’un vefatı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur’un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.