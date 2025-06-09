Siyasilerden Ferdi Zeyrek için taziye mesajları!

6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için siyasiler taziye mesajı yayımladı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun."

ÖZGÜR ÖZEL: HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

CHP Lideri Özgür Özel, "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

ERDOĞAN: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

DEVLET BAHÇELİ: RUHUN ŞAD OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum.

Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun. "

MURAT EMİR: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Çok değerli yol arkadaşımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i akla hayale gelmeyecek ihmaller zinciri sonucu kaybetmenin derin bir üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Boğazımız düğüm düğüm. Ah Ferdi başkanım... Yaktın içimizi. Başımız sağ olsun." dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

ÖMER ÇELİK: TÜM VATANDAŞLARIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." dedi.

MANSUR YAVAŞ: BU ÜLKENİN ONURLU EVLATLARINDAN BİRİYDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi." dedi.

Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Elim bir kaza sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.