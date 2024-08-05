‘Siyonizm’le ‘son’ arasındaki bağ

Ya Filistinliler Siyonistleri ya Siyonistler Filistinlileri yok edecekler. İkisinden biri ancak huzur bulabilir. Bu da mümkün olmadığına göre, ikisi anlaşmalı, iki ayrı devlet olacaklar ya da ortak hükûmet. Bu da mümkün değil. Öyleyse Orta Doğu’da biteviye kavga... Nereye kadar?

Giderek kavganın şiddeti artıyor.

7 Ekim 2023’te HAMAS, militanlarını, İsrail’in içine saldı. Bu militanlar en az 1400 İsrailliyi katletti. Belki de bunların çoğunu yine Netahyahu’nun çetesi öldürmüştür. Çünkü bir Yahudi bayramı olan Shemini Atzeret sırasında Supernova Açık Hava Konser Alanı’nı bombalayan İsrailliler. Ne olursa olsun, buna da sebep, alanı basan, insanları öldüren, birçoğunu rehin alan HAMAS militanları.

Netanyahu gibi bir cellat İsrail’de başbakan. Kendi halkı bile adamdan kurtulmak için gün sayarken, HAMAS’ın militanları, Netanyahu gibi bir cellâdın önünü açtılar.

7 Ekim 2023’ten beri Gazze bombalanıyor. 40 bin Gazzelinin öldürüldüğünden bahsediliyor. Ve bunların yarıdan fazlası çocuk ve kadın!

(Burada yazdım. Bir tarihte Gazze’deydim. Evlerinin avlusunun çatal kapısı altından emekleyerek çıkan 1, 1,5 yaşındaki sevimli mi sevimli kızın bize gülümseyerek bakması hiç aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bombalama haberini dinlesem, o sevimli mi sevimli yavru aklıma geliyor, büyük ıstırap duyuyorum.)

Netanyahu’nun cellâtlarının öldürdükleri 40 binden daha fazladır. Binlerce bina yıkıldı. Bina yıkıntıları ayıklanabildi mi? Bizdeki büyük depremde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Hâlâ arananlar var.

Siyonistler olsun, Filistinliler olsun, Filistinlileri destekleyenler olsun, öldüre öldüre netice alacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. “Öldürme” ile kaç defa karşılaştık. Bir yere varılabildi mi?

Siyonistler, Filistinlilerin liderlerini, kendilerine karşı silah kullanan başka grupların başlarını katlettiklerinde boşuna sevinç çığlıkları atıyorlar. Her grup, neticesini bile bile, bu yola giriyor. Birini öldürüyorlar yine biri geliyor.

İsmail Haniye’nin yerine gelecek isim Halid Meşal gösteriliyor. Halid Meşal zaten HAMAS’ın fiilî lideri. İsmail Haniye’den önce o vardı. Yine Netahyahu zamanında, 1997’de, Ürdün’ün başşehri Amman’da suikasta uğradı. Halid Meşal yolda yürüdüğü sırada şırınga ile zehir enjekte edilmişti. İki MOSSAD ajanı yakalandı. Şimdiki Ürdün Kralı’nın babası Kral Hüseyin, Binyamin Netanyahu’dan, Halid Meşal’e enjekte edilen maddenin panzehrini istedi. Verilmezse iki MOSSAD ajanının asılacağını ve Ürdün’ün İsrail’le olan barış anlaşmasının yok sayılacağı haberini gönderdi. Kral Hüseyin, HAMAS’ın hapse atılan kurucu lideri Ahmed Yasin’in de serbest bırakılmasını istemişti.

Netanyahu buna pek yanaşmadı Ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’nın baskısıyla panzehiri gönderdiği gibi, Ahmet Yasin’i serbest bıraktı. Tekerlekli arabaya mahkûm, belden aşağısı tutmayan Ahmed Yasin’i yedi yıl sonra, 22 Mart 2004’te sabah namazından çıktığı sırada Gazze’de helikopterden attıkları bombayla katlettiler. Yerine geçen Abdulazîz Er-Rantîsî’yi de 17 Nisan 2004’te aynı şekilde öldürdüler.

Halid Meşal, HAMAS’ın başında 21 yıl kaldı. 2017’de yerine İsmail Haniye geçse de ikisi ayrılmaz bir bütündü. Birlikte yönetiyorlardı. İsmail Haniye’den sonra muhtemelen Halid Meşal, siyasî liderliği alacak.

Siyonistler, İsmail Haniye’yi katletmekle inanılmaz bir hata işlediler. Hem de bu ismi, İran’da katlettiler. Katmerli hata.

HAMAS’ın olsun, Hizbullah’ın olsun, iki tarafından siyasî kanadının, silahlı kanadın liderlerini öldürüyorlar. Ne değişiyor? Birini götürüyorlar, diğeri geliyor.

Öldüre öldüre bir yere varamadıkları gibi, kendilerine kini büyütüyorlar. HAMAS 7 Ekim 2023’te niye İsrail’e girdi? Niye önüne geleni katletti?

ABD, İngiltere, Almanya ve daha birçok Batı ülkesi Netanyahu gibilerine “Yürü arkandayız.” diyor.

Bu ülkelerin liderleri, öncelikle bu ülkelerin fikir adamları, Siyonist lobilerin baskılarından kurtulmalılar, Filistin’de bir Siyonist devletin mümkün olamayacağını idrak etmeliler ve iki tarafın halkının da zarar görmeyeceği bir sistem üzerine kafa yormalılar.

1948’de İsrail Devleti kuruldu. Her an tetikte. Vuruşmasız yıl, ay, gün oldu mu?

Şimdi İran devrede. Fiilen savaşın içinde.

İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney internette sayfasında neyi sabitlemişti? “Siyonist rejimin sonu geldi”. Geçen yıl da aynı cümleyi kurmuştu. İranlılara moral için bunu söylemiş olsa da “Siyonizm”le “son” arasında kesinlikle bir bağ vardır.