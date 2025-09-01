Sızma zeytinyağının büyük gücü ortaya çıktı

İtalyan Diabetoloji Derneği'nden (SID) araştırmacılar, Gabriele Riccardi ve Angela Rivellese liderliğindeki bir çalışmada, tip 1 diyabetli 13 hastada yüksek glisemik indeksli bir yemeğe ekstra sızma zeytinyağı eklenmesinin, tereyağı veya düşük yağlı versiyonlara kıyasla kan şekeri piklerini %20-30 oranında azalttığını buldu. Bu etki, zeytinyağındaki oleik asit ve polifenoller sayesinde insülin duyarlılığını artırıyor ve glukoz metabolizmasını iyileştirdi.

Benzer şekilde, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Frank Hu'nun 28 yıllık kohort çalışması (90.000'den fazla katılımcı), günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin kardiyovasküler ölüm riskinin %19, kanser riskinin %17 ve genel ölüm oranının %18 azaldığını gösterdi. PREDIMED denemesinde, Akdeniz diyetiyle birlikte günde 4 yemek kaşığı zeytinyağı, diyabet insidansını %40 azalttı.

Uzmanlar, bu faydaların zeytinyağının tekli doymamış yağ asitleri (MUFA'lar) ve antioksidanlarından kaynaklandığını vurguladı.

Dr. Mary Flynn, "Zeytinyağı, kronik hastalıkları önlemede diğer hiçbir gıdanın yapamayacağı kadar etkili" dedi.

Kanser önleme açısından, polifenoller (örneğin oleuropein) oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını engelliyor; bir meta-analizde, yüksek zeytinyağı alımı kolorektal ve meme kanseri riskini %16-31 düşürdü.

Kalp için ise, LDL kolesterolü düşürürken HDL'yi artırıyor ve damar sertliğini önledi. Ancak, fayda için kaliteli ekstra sızma zeytinyağı (EVOO) tercih edilmeli; rafine yağlar bu bileşenleri kaybetti.

LİMONLU SU EFSANESİ: YAĞ YAKMA İDDİALARI BİLİMSEL OLARAK ÇÜRÜTÜLDÜ

Limonlu suyun sabahları tüketilerek yağ yakıldığına dair yaygın inanış, bilimsel temelden yoksun olduğunun altı çizildi.

Beslenme uzmanı Lovneet Batra, "Vücudun detoksifikasyonu karaciğer ve böbrekler tarafından doğal olarak yapılır; limonlu su bu süreci hızlandırmaz" dedi.

Healthline'da yayınlanan bir inceleme, limon suyunun metabolizmayı %30 artırdığı iddiasını farelerdeki polifenol çalışmalarıyla ilişkilendiriyor, ancak insanlarda bu etki gözlenmedi.

Bir küçük çalışma, Hintli hemşire adaylarında günde 500 ml ılık limonlu suyun (sabah ve akşam) egzersizsiz diyetle birlikte 4 haftada hafif kilo kaybı sağladığını buldu, fakat bu su tüketiminin genel hidrasyon etkisinden kaynaklanıyor – limon eklemesi önemsiz.

Uzman görüşleri, limonlu suyun düşük kalorili bir içecek olarak şekerli içeceklere alternatif olabileceğini belirtti.

Dr. Santhosh Jacob, "Limonlu su hidrasyonu artırır ve C vitamini sağlar, ama karın yağını eritmez; kilo kaybı kalori açığı ve egzersizle olur" dedi.

Bir araştırma, limonlu suyun sindirimi hafifçe iyileştirdiğini (gastrik asit salgısını artırarak), ancak kilo kaybı için yetersiz olduğunu gösterdi.

Gerçek fayda: C vitamini bağışıklığı destekler ve hidrasyonu teşvik eder, ama yağ yakma vaadi abartılı.

DOĞAL BALIN KRİSTALLEŞMESİ: KALİTE İŞARETİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Doğal balın kristalleşmesi, saflığının ve kalitesinin göstergesi olarak bilim insanları tarafından kabul ediliyor

Bal, glikoz ve fruktoz gibi doğal şekerlerin süpersatüre bir çözeltisi; glikozun sudan ayrılıp kristalleşmesi doğal bir süreç.

Arıcılık uzmanı Bruce Shriver, "Kristalleşme, balın işlenmemiş ve polen içeren gerçek bir ürün olduğunu gösterir; pastörize ballar bu özelliği kaybeder" dedi. Manukora araştırmacıları, ham balın kristalleşmesinin antioksidan ve enzimlerini koruduğunu, rafine balların ise bu faydaları yitirdiğini belirtti.

Bir ScienceDirect incelemesi, kristalleşmenin balın besin değerini etkilemediğini, aksine kremsi dokuyu artırarak tüketimi kolaylaştırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, kristalleşmeyi önlemek için oda sıcaklığında (21-27°C) saklamayı öneriyor; soğukta hızlanır.

Dr. Amy Newsome, "Kristalleşmiş bal, sıvı halinden daha lezzetli ve sağlıklı; mikrodalga yerine sıcak su banyosuyla eritin" dedi. Bu süreç, balın bozulmadığını kanıtlıyor – aksine, sahte ballar kristalleşmez.

SÜPER BESİNLER SOFRADA: AVOKADO VE DİĞER KORUYUCULAR

Sağlıklı beslenme, zeytinyağı gibi temel gıdaları avokado, tere ve yeşil yapraklı sebzelerle desteklemeyi gerektirdi.

Avokado, monodoymamış yağlar ve lif zengini; bir meta-analiz, düzenli tüketiminin kalp hastalığı riskini %16 azalttığını gösterdi.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Joan Sabate, "Avokado, LDL kolesterolü düşürür ve potasyumla kan basıncını dengeler" dedi.

Bir çalışma, haftada 5 porsiyon avokadonun hipertansiyonu %20 azalttığını buldu. Tere ve ıspanak gibi yeşillikler, folat ve luteinle göz sağlığını koruyor; bir Harvard araştırması, bu besinlerin kanser riskini %15 düşürdüğünü ortaya koydu.

Sofradan eksik etmemek, diyabetten kansere kadar hastalıkları önlemede kritik. Akdeniz diyetiyle entegre edildiğinde, bu besinler ömrü uzattı.

Dr. Hu'nun çalışması, yüksek tüketimin genel mortaliteyi %18 azalttığını doğruladı.