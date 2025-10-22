Şizofreni hastalarının en yaygın belirtilerinden biri olan ve “ses duyma” şeklinde ortaya çıkan işitsel sanrıların (halüsinasyonlar) ardındaki nörobiyolojik mekanizma, uluslararası bilim camiasının yürüttüğü son araştırmalarla aydınlandı.

Bilim insanları, seslerin kaynağının dışarısı değil, hastanın kendi iç sesi olduğunu, beynin bu sesi yanlışlıkla yabancı bir konuşma gibi algıladığını ifade etti.

İÇ KONUŞMA 'YABANCI' ALGILANDI

Sidney Üniversitesi’nden (UNSW Sydney) psikologların önderliğinde gerçekleştirilen bir çalışmada, şizofreni spektrum bozukluğu yaşayan bireylerin beyin dalgaları incelendi.

Araştırmacılar, işitsel sanrıları deneyimleyen hastalarda, sağlıklı bireylerin kendi iç konuşmaları sırasında ortaya çıkan ve dışarıdan gelen seslere verilen tepkiyi azaltan normal 'bastırma' etkisinin tam tersine döndüğünü tespit etti.

Çalışmanın başındaki uzmanlardan Profesör Thomas Whitford, bulguların, akıl sağlığı araştırmacılarının uzun zamandır teorisini oluşturduğu bir durumu güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.

Prof. Whitford, "Sağlıklı bireylerde, içimizden konuştuğumuzda bile, beynin dış sesleri işleyen kısmı daha az aktif hale gelir. Ancak ses duyan kişilerde bu tahmin mekanizması ters işliyor ve beyin, sesi sanki başka birinden geliyormuş gibi tepki veriyor" şeklinde konuştu. Bu durumun, hastaların duyduğu seslerin neden bu kadar gerçek hissettirdiğini açıkladığını dile getirdi.

KÜLTÜR SESLERİN İÇERİĞİNİ BELİRLİYOR

Stanford Üniversitesi'nden antropoloji profesörü Tanya Luhrmann tarafından yürütülen geniş çaplı kültürel araştırmalar, işitsel sanrıların doğasının kültürel bağlamdan etkilendiğini ortaya koydu.

Prof. Luhrmann, ABD'deki şizofreni hastalarının duyduğu seslerin genellikle daha tehditkâr ve sert olduğunu, buna karşın Afrika ve Hindistan'daki hastaların bildirdiği seslerin ise çoğunlukla daha sevecen ve oyunbaz olduğunu belirtti.

Luhrmann, yayımlanan makalesinde, "Çalışmamız, ciddi psikotik bozukluğu olan insanların farklı kültürlerde farklı ses duyma deneyimleri yaşadığını gösterdi. Bu durum, insanların seslerine nasıl dikkat ettiğinin, seslerin ne söylediğini değiştirdiğini düşündürüyor ve klinik tedavi için sonuçlar doğurabilir" değerlendirmesinde bulundu.

DUYUSAL BİLGİYİ İŞLEME BOZUKLUĞU

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Chen Zhang ve New York Üniversitesi Şanghay Kampüsü'nden Xing Tian’ın liderliğindeki bir başka nörobilim araştırması da bu alana ışık tuttu.

Araştırmacılar, işitsel sanrıların yıllarca inanıldığı gibi aşırı hayal gücünün bir ürünü değil, beynin duyusal bilgileri işleme ve tahmin etme yeteneğindeki bir bozukluğun sonucu olduğunu ifade etti.

Elektroensefalografi (EEG) ile beyin fonksiyonlarını inceleyen ekip, sağlıklı bireylerde konuşma hazırlığının genel işitsel tepkileri bastırdığını, ancak şizofreni hastalarında bu inhibitör (engelleyici) mekanizmanın temel bir eksiklik gösterdiğini kaydetti. Bu çalışma, işitsel sanrıların, beynin planlama ve tahmin mekanizmalarındaki derin köklere sahip biyolojik bir süreç olduğunu gösterdi.