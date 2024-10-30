SJK, Haka’yı 2-1 mağlup etti

Seinäjoen Jalkapallokerho (SJK), Valkeakosken Haka ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuç, SJK’nın Konferans Ligi elemelerine katılma şansını artırırken, takımın golcüsü Jeremiah Streng ve Jaime Moreno maçı kazandıran isimler oldu. Hakan’ın tek golünü ise Maissa Fall kaydetti.

Galibiyetin ardından, SJK’nın teknik direktörü Stevie Grieve, “Haka, önceki turlarda geriden gelerek maçları kazanabildiğini gösterdi. Bu karşılaşma sadece yarı final aşamasında” diyerek temkinli bir açıklama yaptı. SJK, Cumartesi günü oynanacak ikinci maçta berabere kalarak elemelerdeki yerini garanti altına alabilir.

Konferans Ligi elemeleri için HJK ve Ilves’in de yerleri şimdiden kesinleşti. Bu elemelerde HJK ve eurolopputurnausun kazananı, 2025 Temmuz ayında yapılacak ilk turda UEFA’dan toplamda 325,000 Euro kazanacak. İlk elemeler 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve kulüplerin kazançlarına ev sahibi oldukları maçlardan elde edecekleri gelirler ve olası medya anlaşmaları eklenecek.

KuPS, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmanın karşılığında 960,000 Euro ödül alırken, Konferans Ligi’nin ikinci turuna doğrudan geçecek olan Ilves, 525,000 Euro alacak.

Finlandiya, 33 en iyi ülke arasında yer alırsa, kupa kazananı Avrupa Ligi elemelerine katılma şansını elde edecek; ancak şu anki sıralamada Finlandiya 34. sırada yer alıyor. Öte yandan Haka, önceki turlarda iki kez 120 dakikalık mücadeleler oynamıştı.