Tarım Bakanlığı'nın taklit listesinde skandal

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 32 ay sonra açıklanan taklit ve tağşiş listesi tel tel dökülüyor! Bakanlığın 2 yıl önce kapanan firmanın 4 yıl önceki hileli üretim zeytinyağlarını yeni ifşa etmesi bazı sorunları da beraberinde getirdi.

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Tarım Bakanlığı tarafından 2 Ekim’de açıklanan taklit ve tağşiş listesinde Tarım Kredi Kooperatiflerinin zeytinyağı üretimi yapan iştirakinin de bulunması, hileli üretimde gelinen noktayı ortaya koymuştu.

Tarımdan Haber'deki habere göre bakanlığın yaptığı denetimlerde, Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş’ye ait Balıkesir Gömeç’teki zeytinyağı fabrikasında üretilen natürel sızma zeytinyağlarında da hileli üretim tespit edilmişti.

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HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Söz konusu hileli üretimle ilgili yapılan haberlerin ardından Tarım Kredi Yağ şirketi, dün bir açıklama yaptı. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesindeki bilgilerin doğru olmadığı belirterek, konuyla ilgili hukuku sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu hileli üretime yönelik tespitin 2020 yılı üretimine ait olduğu belirtilen açıklamada, hileli üretim tespitinin de 2021 yılında yapıldığı kaydedildi. Bu süre içinde ismi geçen şirketin artık ticari hayatına devam etmediği ve yağ üretimi yapmadığı ifade edilen açıklamada, Balıkesir Gömeç’teki fabrikanın Tarım Kredi Yağ şirketine ait olduğu ve hiçbir yağ çeşidinde farklı tohum yağı bulunmadığının altı çizildi.