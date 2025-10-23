Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maç öncesi taraftarlar, çarpıcı bir koreografiye imza attı. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen sarı - kırmızılı taraftarlar, devasa bir Filistin bayrağı açıp üstüne de İngilizce olarak, 'Soykırımı durdurun' yazdı. Tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Galatasaray taraftarlarının bu koreografisi ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.

UEFA FİLİSTİN KOREOGRAFİSİ NEDENİYLE GALATASARAY'A CEZA VEREBİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; UEFA bu insanlık suçuna dikkat çeken koreografiye ceza vermek için harekete geçti.

SportBible'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynanan maç öncesinde Filistin’e destek mesajları içeren pankartlar ve koreografi sergiledi. Bu gösteriler, UEFA’nın Disiplin Yönetmeliği kapsamında kulübe yaptırım uygulanmasına neden olabilir."

UEFA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 16(2)(e) maddesine göre; Kulüpler taraftarlarının “spor etkinliğine uygun olmayan, özellikle siyasi, ideolojik, dini veya saldırgan nitelikte mesajlar içeren pankart, nesne ya da sözlü ifadeler” sergilemesinden sorumlu tutuluyor. Bu kurala göre Galatasaray, para cezasından tribün kapatmaya, hatta tam stadyum yasağına kadar değişen yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

