Skandal görüntüler sonrası iki gazeteci kapının önüne konuldu: Belediye Başkanlığı hakkındaki sözler dikkat çekti

Fransa’da 6 Eylül’de yayımlanan bir video, medya ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aşırı sağa yakınlığıyla bilinen L’Incorrect tarafından servis edilen kayıtta, gazeteciler Thomas Legrand (Libération) ve Patrick Cohen (France Inter), Sosyalist Parti’nin (PS) iki yöneticisiyle güncel siyasi gelişmeleri tartışırken görülüyor. Görüntülerde Legrand’ın, Paris Belediye Başkanlığı yarışında Kültür Bakanı Rachida Dati’ye karşı mücadele ettiklerini ima eden sözleri dikkat çekti.

FRANCE INTER’DEN HIZLI KARAR

Legrand’ın ifadesi, Cumhuriyetçiler cephesinde ve Dati’nin destekçileri arasında sert tepkilere yol açtı. France Inter yönetimi, olayın ardından Legrand’ı “ihtiyati tedbir” kapsamında yayından uzaklaştırdığını duyurdu. Bu gelişme, Fransa’da gazetecilerin siyasete olan mesafesi üzerine yeni bir tartışma başlattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sol partilerden aşırı sağa kadar geniş bir siyasi yelpazeden eleştiriler yükseldi. Solcu lider Jean-Luc Mélenchon, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “utanç verici video” ifadesini kullanarak iki gazeteciyi “PS’nin resmi sözcüleri gibi hareket etmekle” suçladı. Cumhuriyetçiler ise olayın Rachida Dati’ye karşı yürütülen bir “gizli kampanya” anlamına geldiğini savundu.

SOSYALİST PARTİ’DEN SAVUNMA

PS cephesi ise görüntülerin bağlamından koparıldığını ve “aşırı sağın kışkırtıcı yöntemleri”yle servis edildiğini belirtti. Paris Belediye Başkan adaylarından Emmanuel Grégoire, asıl skandalın Rachida Dati’nin yargı süreci devam etmesine rağmen bakanlık görevini sürdürüyor olması olduğunu dile getirdi.