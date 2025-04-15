Skandal iddia. Genç kadınlara ilaç verip yumurtalarını yurt dışına satmışlar

CİMER şikayetiyle ortaya çıkan iddialara göre, kadınlara hormon ilaçları verilerek yumurta toplatıldığı öne sürüldü.

PARA KARŞILIĞI YUMURTA TOPLATMA İDDİASI

İstanbul Ataşehir'deki bir özel kadın doğum kliniğinde, genç kadınlara 20-40 bin lira karşılığında hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verilerek yumurtalarının yurt dışına satıldığı iddia edildi. İddiaya göre, kadınlardan doğacak çocuklar üzerinde miras hakkı talep etmeyeceklerine dair imza alındı.

CİMER ŞİKAYETİ İLE ORTAYA ÇIKTI

CİMER'e yapılan şikayette, ilaçların kuryeyle gönderilerek 2 hafta kullanım istendiği, ardından yumurta değerleri yükselen kadınların yurt dışına gönderildiği belirtildi. Şikayet ayrıca, kadınlara genetik özelliklerini sorgulayan anketler yapıldığını ve ilaçların felç, erken menopoz gibi yan etkilerinin gizlendiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ ve Doku Alınması Kanunu" ile "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu" kapsamında soruşturma başlattı. İddiaların doğruluğu ve sürecin nasıl işlediği araştırılıyor.