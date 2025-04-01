Skandal iddia: Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler uzaklaştırıldı! CHP’li Vekil’den Bakan Tekin’e zor soru...

Ankara’da Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumuştu. Daha sonra skandal iddiaya göre, öğretmenler tarafından engellenen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi. CHP'li Hasan Öztürkmen, Ankara'da bir lisede Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrencilere uzaklaştırma verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?” sorusunu yöneltti.

ÖZTÜRKMEN: BUNA DA SORUŞTURMA AÇTINIZ MI?

CHP'li Milletvekili Hasan Öztürkmen, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i etiketleyerek şunları söyledi:

Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor. Ceza alan bir öğrencinin, "Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun." sözlerine, müdür yardımcısının "Başlarım senin atan." şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor. Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?

NE OLMUŞTU?

Ankara’da Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumuştu. Daha sonra skandal iddiaya göre, öğretmenler tarafından engellenen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi. Görüntülerde toplanan bir grubun Gençliğe Hitabe'yi okudukları kameraya yansıyor. O esnada bir öğretmenin öğrencilere "Evet gençler kesiyoruz bunu" diye müdahale ettiği görülürken, kişiye de "Oğlum sen buraya gel" diyor. O sırada bir başka öğretmen ise çocukları "Yürü, yürü" diye azarladığı kaydedildi.