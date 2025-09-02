Skandal iddia! 'İstediğimiz şekilde konuş yoksa...'

Beyoğlu Belediyesi’nde eylül ayı oturumları öncesinde siyasi gerilim arttı. İBB operasyonları devam ederken, İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nde bazı CHP’li meclis üyelerinin tehdit mesajları aldığı iddiası gündem oldu.

'TUTUKLANIRSIN...'

Üyeler, kendilerine gelen tehdit mesajlarında "Bizim istediğimiz şekilde konuşma yap yoksa gözaltına alınıp tutuklanırsın" ifadelerinin yer aldığını öne sürdü.

CHP’DEN SAVCILIĞA BAŞVURU

CHP’li yetkililer, tehditlerin sosyal medya üzerinden yapıldığını iddia ederek, gelen aramaların ses kayıtlarının durduğunu ve gerekirse bunları dinletebileceklerini belirtti. "Yargının bu konuda bir cevap vermesini bekliyoruz" diyen yetkililer konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu, Başkan vekili seçilmişti.

