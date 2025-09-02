Skandal iddia! 'İstediğimiz şekilde konuş yoksa...'

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Skandal iddia! 'İstediğimiz şekilde konuş yoksa...'

İstanbul Beyoğlu Belediyesi tehdit mesajları aldığını iddia etti. 'İstediğimiz şeklide konuş yoksa...' diye devam eden mesajların içeriği gündem oldu.

Beyoğlu Belediyesi’nde eylül ayı oturumları öncesinde siyasi gerilim arttı. İBB operasyonları devam ederken, İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nde bazı CHP’li meclis üyelerinin tehdit mesajları aldığı iddiası gündem oldu.

'TUTUKLANIRSIN...'

Üyeler, kendilerine gelen tehdit mesajlarında "Bizim istediğimiz şekilde konuşma yap yoksa gözaltına alınıp tutuklanırsın" ifadelerinin yer aldığını öne sürdü.

CHP’DEN SAVCILIĞA BAŞVURU

CHP’li yetkililer, tehditlerin sosyal medya üzerinden yapıldığını iddia ederek, gelen aramaların ses kayıtlarının durduğunu ve gerekirse bunları dinletebileceklerini belirtti. "Yargının bu konuda bir cevap vermesini bekliyoruz" diyen yetkililer konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu, Başkan vekili seçilmişti.

12 asker şehit olmuştu! Ortaya çıkan yeni ayrıntı kahretti12 asker şehit olmuştu! Ortaya çıkan yeni ayrıntı kahretti

Nagehan Alçı'dan flaş çağrı! Canlı yayında açıkladıNagehan Alçı'dan flaş çağrı! Canlı yayında açıkladı

Son Haberler
Sudan’da toprak kaydı! Köy haritadan silindi: Bir kişi hayatta kaldı
Sudan’da toprak kaydı! Köy haritadan silindi: Bir kişi hayatta kaldı
Donnarumma'yı resmen duyurdular: 5 yıllık anlaşma!
Donnarumma'yı resmen duyurdular: 5 yıllık anlaşma!
Ayrılınca muhalefete başladı! “Gündemi Özel belirliyor” diye AKP’yi uyardı…
Ayrılınca muhalefete başladı! “Gündemi Özel belirliyor” diye AKP’yi uyardı…
Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı
Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı
Ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı
Ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı