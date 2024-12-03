Skandal iddiaların odağındaki Brad Fiedel konuştu. Samet Aybaba’ya yanıt verdi

Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Danışmanı görevini üstlenen Brad Friedel ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılardan yapılan aynı açıklamada Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'yla da yollar ayrılmıştı.

İlerleyen süreçte Samet Aybaba, Brad Friedel'la ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. ABD'li futbol adamı, hakkındaki iddialara HT Spor'da yanıt verdi.

Beşiktaş denetçileriyle konuştuğunu söyleyen Brad Friedel "Umarım tüm doğrular denetim tarafından ortaya çıkarılacak ve herkesle paylaşılacaktır. Akılalmaz suçlamalara maruz kaldığım için kendimi borçlu gördüğüm Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim" dedi.

Beşiktaş denetçileriyle konuştuğunu söyleyen Brad Friedel "Umarım tüm doğrular denetim tarafından ortaya çıkarılacak ve herkesle paylaşılacaktır. Akılalmaz suçlamalara maruz kaldığım için kendimi borçlu gördüğüm Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim" dedi.

Semih Kılıçsoy konusuna da açıklık getiren Brad Friedel, "Semih için kulübe hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir maç günü taktiğiyle bağlantım olmadı. Sanırım medya beni yabancı olduğum ve kimseye para vermediğim için suçlamak istedi" şeklinde konuştu.

“HASAN ARAT İLE SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN ANLAŞTIM”

Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olması için yeni bir kafa yapısına ihtiyacı olduğunu söyleyen 53 yaşındaki futbol adamı, "Hasan Başkan ile sportif direktörlük görevinde anlaştım. Uçağa binmeden önceki gün unvanımı yönetim kurulu danışmanı olarak değiştirip değiştirmeyeceğimizi sordu. Görevimin aynı olup olmayacağını sordum ve bunu onayladı. Samet Bey'i tanımıyor ve hangi işlerden sorumlu olacağını, bu kapsamda işlerimizin çakıştığını bilmiyordum. Samet Bey'in kulüp efsanesi olduğunu anlıyorum fakat Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olması için yeni bir kafa yapısına ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu hedefin başarılı olması için kadronun içinde bulunduğu durumdan ötürü en az üç transfer dönemine ihtiyacımız vardı" dedi.

“BEŞİKTAŞ’TA DEVAMLI KRİZ ÇIKIYOR”

Osmanlı tarihi mezunu olduğunu aktaran Friedel, "Benim futbolu bilmediğimi iddia edenler sanırım Premier League'de yaklaşık 500 maça, milli takımla 82 maça çıktığımı, son 10 senedir farklı pozisyonlarda futbol yöneticiliğinde çalıştığımı bilmiyor. Osmanlı tarihi mezunuyum, 'Ağzı olan konuşuyor' deyimini burada anladım. Ben, ismimi yasadışı komisyonlar ve saçma sapan rüşvetlerle lekeleyecek onursuz biri değilim" sözlerini sarf etti.

"Beşiktaş'ta devamlı bir kriz çıkıyor ve eski isimler kahraman olarak görev istiyor" diyen Brad Friedel, "Beşiktaş taraftarının bir olup Hüseyin Bey'i, yönetimini ve futbolcularını desteklemesi gerekiyor. Kaos ortamında hiçbir başarı gelmez. Tüm Beşiktaşlılara en içten dileklerimi ve saygılarımı sunarım" diyerek sözlerini noktaladı.