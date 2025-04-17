Skandal kayınvalide damat ilişkisi olayında Esra Erol ilk kez konuştu

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'la programında damat ve kayınvalide arasındaki yasak aşk skandalı bir anda gündeme oturmuştu. Zihinsel engelli kızının nişanlısından hamile olan ve damadına kaçan anneyi aramak için ailesi programa başvurmuştu. Programda bulunan damat ve kayınvalide yaşadıkları çirkin ilişkiyi ilan etmişti. Yayın sonrası büyük tepki çeken olay ile ilgili RTÜK'te inceleme başlatmıştı.

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz "İlke Kararları"nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." demişti.

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Program esnasında gözaltına alınan damat ve kayınvalide ise tutuklanmıştı.

Eleştirilerin hedefi olan skandal olayı işleyen Esra Erol ise asker kaçağı olduğu da ortaya çıkan Cuma ve Güldane'nin gözaltına alınmasından sonra tepkilere yönelik bir açıklama yaptı.

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Ünlü sunucu Esra Erol, "Benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor; var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne, dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz." dedi.