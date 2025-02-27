Skandal... Mehmetçikle çatışan teröristleri saygıyla selamladı. Dakika bir gol bir!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Skandal... Mehmetçikle çatışan teröristleri saygıyla selamladı. Dakika bir gol bir!

İmralı heyeti teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaşmadan önce, Mehmetçikle çatışan teröristleri saygıyla selamladı.

Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması beklenen teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşen 7 kişilik DEM Parti İmralı heyeti İstanbul'a teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını okuyor.

Yıllar sonra teröristbaşı Öcalan'dan ilk fotoğraf geldi. Öcalan'ın fotoğrafının ekrana yansıtılmasıyla salondan zılgıtlar ve alkışlar yükseldi. Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe okundu. Mesajı Ahmet Türk okudu.

İmralı heyeti, Öcalan'ın mesajını açıklamadan önce skandal ifadeler kullanarak, Mehmetçikle çatışan teröristleri saygıyla selamladı.

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