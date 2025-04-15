Skandal olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu yayın ihbar kabul edildi

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan damat-kayınvalide skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Zihinsel engelli kızının nişanlısı ile gizli aşk yaşayan ve son olarak da birlikte kaçan anne Gülhane ile damat Cuma katıldıkları programın canlı yayını esnasında polis tarafından gözaltına alındı.

Mağdur Baba ve kızın, kaçan damat ve kayınvalide için TV ekranlarına çıkması ile ortaya çıkan skandal olay bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Skandal pes dedirtti! Nişanlısı annesinden çocuk bekliyor

25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma’nın annesi Güldane ile birlikte kaçtığını belirterek canlı yayında yardım istedi. Dilek, nişanlısı ve kayınvalidesi tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Program esnasında polis kayınvalide ve damadı gözaltına aldı.

Türkiye’nin kanını donduran olay yayın ihbar kabul edildi ve emniyet güçleri Cuma ile Güldane’yi canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e uyguladıkları iddia edilen tehdit ve şiddet nedeniyle karakola götürüldü.