Skandal olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu yayın ihbar kabul edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma’nın annesi Güldane ile birlikte kaçtığını belirterek canlı yayında yardım istedi. Anne ve damat canlı yayında gözaltına alındı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan damat-kayınvalide skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Zihinsel engelli kızının nişanlısı ile gizli aşk yaşayan ve son olarak da birlikte kaçan anne Gülhane ile damat Cuma katıldıkları programın canlı yayını esnasında polis tarafından gözaltına alındı.

Mağdur Baba ve kızın, kaçan damat ve kayınvalide için TV ekranlarına çıkması ile ortaya çıkan skandal olay bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Skandal pes dedirtti! Nişanlısı annesinden çocuk bekliyorSkandal pes dedirtti! Nişanlısı annesinden çocuk bekliyor

25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma’nın annesi Güldane ile birlikte kaçtığını belirterek canlı yayında yardım istedi. Dilek, nişanlısı ve kayınvalidesi tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Program esnasında polis kayınvalide ve damadı gözaltına aldı.

damatkayin.jpg

Türkiye’nin kanını donduran olay yayın ihbar kabul edildi ve emniyet güçleri Cuma ile Güldane’yi canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e uyguladıkları iddia edilen tehdit ve şiddet nedeniyle karakola götürüldü.

Son Haberler
Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe gelecek sezon sahasında maç yapamayacak
Fenerbahçe gelecek sezon sahasında maç yapamayacak
Skandal iddia. Genç kadınlara ilaç verip yumurtalarını yurt dışına satmışlar
Skandal iddia. Genç kadınlara ilaç verip yumurtalarını yurt dışına satmışlar
Zirai don önergesi TBMM'de kabul edildi! Olumsuz etkileri araştırılacak
Zirai don önergesi TBMM'de kabul edildi! Olumsuz etkileri araştırılacak
Elektrik faturalarında yeni dönem için süre yaklaşıyor! 10 bin lira ceza ödeyebilirsiniz
Elektrik faturalarında yeni dönem için süre yaklaşıyor! 10 bin lira ceza ödeyebilirsiniz