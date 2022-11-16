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Ünlü futbolcu 232 kez bahis kurallarını çiğnedi. Skandal ortaya çıktı

İngiliz futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 22:13
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Skandal ortaya çıktı. Premier Lig oyuncusu 232 kez bahis kurallarını çiğnedi

Ünlü futbolcu 232 kez bahis kurallarını çiğnedi. Skandal ortaya çıktı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan (The FA) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihlerinde bahis kurallarını 232 kez ihlal ettiği kaydedildi.

Brentford Kulübü, Toney ve avukatlarıyla özel olarak görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmeler sonuçlanana kadar konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Premier Lig'de bu sezon 10 gol atan Toney, İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.

İngiliz futbolcunun suçlamalara yanıt vermek için 24 Kasım Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.

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