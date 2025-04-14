Skandal pes dedirtti! Nişanlısı annesinden çocuk bekliyor

ATV'de Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay gündeme geldi. Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşanan ve kayınvalide ve damadının yasak aşkı izleyenlerin kanını dondurdu.

Cuma Doğan isimli 21 yaşındaki bir kişi, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile önce nişanlandı. Nişanlısının evin sıklıkla gitmeye başlayan Doğan bir süre sonra kayınvalidesi ile gizli bir ilişki başlattı. Kayınvalide Güldane Şahin de bu ilişkiyi sürdürdü.

Annesi Güldane Şahin'in nişanlısı ile ilişkisini öğrenen Dilek Şahin, bu yasak ilişki sonrası yaşadığı üzüntünün yanında bir de şiddet gördü.

Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kadın babası Turan Şahin ile birlikte Esra Erol'un programına katılarak yaşadığı korkunç olayı paylaştı. Annesinin nişanlısını kaçırdığını iddia eden Dilek Şahin annesinin Cuma Şahin'den hamile olduğunu da açıkladı. Anne Şahin'in kızının nişanlısından üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yaşanan karmaşık ilişkiler ağı olan olay sosyal medyada da gündem oldu.