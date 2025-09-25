Skandal TRT programında ortaya çıktı! Hatalı karar veren hakem ödüllendirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Direktörü Joao Capela, TRT Spor'a çıkarak Süper Lig'in ilk altı haftasında tartışma yaratan pozisyonları değerlendirdi. İki eğitmen iki pozisyon haricinde hakemlerin tartışmalı pozisyonlarda doğru karar verdiğini söyledi.

İki eğitmenin hakemi hatalı bulduğu pozisyonlardan ilki TFF Başkanı İbrahim Hacısmonoğlu'nun Arda Kardeşler'den hesap soracağını söylediği Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasındaki pozisyondu. Arda Kardeşler'e bundan sonra bir daha karşılaşma verilmeyeceği Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından açıklandı.

İki eğitmenin hatalı bulduğu diğer pozisyonsa ikinci hafta oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Jhon Duran'ın rakibine dirsek vurduğu pozisyondu. Yasin Kol, Duran'a sarı kart gösterirken eğitmenlere göre VAR'da bulunan Onur Özütoprak devreye girmeliydi. Yani VAR'da bulunan Özütorak hatalı karar vermişti.

MADEM ORKUN KÖKCÜ KARARI DOĞRU NİYE 1 MAÇ CEZA?

VAR'da bulunan Onur Özütoprak hatalı kararı için ceza görmezken Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemi VAR ekranına davet ettiği için Beşiktaş'ın hedefi oldu. MHK, arkasında durduğu Onur Özütoprak'ı iki gün sonra yapılan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinde görevlendirdi. Bu karşılaşma sürerken Beşiktaş 'Ne VAR ne yok Onur Özütoprak' paylaşımı yaptı. TFF eğitmeni Joao Capela ise Onur Özütoprak'a bu kararı nedeniyle destek çıktı. Capela, "Futbolda şiddet eylemine müsaade edilmez. Burada kanıt ve olgusallık mevcut. Orkun, ayağıyla birlikte ekstra bir hareket yaparak rakibinin yüzüne vurdu. Bunu vahşice ve şiddetli bir hareket olarak ele alıyoruz. Bu, müdahale edilmesi gereken çok açık bir pozisyon. Bu normal bir hareket değil; insan orada böyle bir hareket yapmaz" dedi. Burada da ortaya şu soru çıktı. Hakem eğitmeninin 'Normal değil' dediği pozisyona Profesyonel Ceza Kurulu'ndan sadece bir maç ceza verildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 'kural dışı hareketler' başlıklı 43. Maddesi'ne göre sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilmesi gerekiyor. Bu durumda TFF'nin ceza kurulu hakem eğitmenlerinin yorumuna katılmadı.

FENERBAHÇE: BİR DAHA BİZİM MAÇIMIZI YÖNETEMEZ

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç da Alanyaspor maçının hakemleri Cihan Aydın ve Onur Özütoprak'ın kendilerine operasyon çektiğini iddia etti. Koç, "Ben burada olayım olmayayım bu iki hakem bir daha Fenerbahçe maçını yönetemez Taraftar buna müsaade etmez" dedi. Eğitmenlerin bu pozisyonda hatasız bulduğu Onur Özütoprak ise geçen hafta oynanan Süper Lig maçlarında görevlendirilmedi. Yani eğitmenlere göre yanlış karar verdiğinde cezalandırılmayan Onur Özütoprak doğru karar verdiği haftanın ardından görev alamadı.