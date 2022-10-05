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Skandal yoğun bakım görüntüleri sonrası hastaneden açıklama

İstanbul Ataşehir’de bir özel hastanenin yoğun bakımında çekilen skandal görüntüler sonrası hastaneden açıklama geldi. Açıklamada görüntülerin 31 Ocak 2022’de çekildiği belirtilirken şahısların 24 Şubat 2022’de iş akitlerini feshedildiğine dikkat çekildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:36
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Skandal yoğun bakım görüntüleri sonrası hastaneden açıklama

Skandal yoğun bakım görüntüleri sonrası hastaneden açıklama
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İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede yaşanan skandal olayla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Ataşehir’de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla gayri ahlaki bir konuşma yaptıkları ve 'böbreğini alacağız' diyerek korkuttukları kadının yüzüne para saçtıkları anlara dair kayıtlar ortaya çıkmıştı.

Konu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy'deki hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma, tıbbi, etik ve disiplin kurallarımız tarafından titizlikle çok yönlü olarak yürütülmüştür.

Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve eline başka kayıtlar bulunduğunu iddia eden kişiden soruşturma değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusu bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde disiplin kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek eş zamanlı olarak cumhuriyet savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek” ifadelerini kullanmıştı.

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