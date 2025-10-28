Kocaelispor Başkanı Recep Durul, takımın antrenmanı ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İyi bir kadro ve teknik ekibe sahip olduklarını belirten Recep Durul, bu süreçte haklarının yenildiğini savundu ve 5 maçta kaybettikleri puanları alabilseler lider konumunda olabileceklerini ifade etti.

'HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI DEVRİM NİTELİĞİNDE'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığını tespit edildiğini duyurmasıyla kamuoyunun öğrendiği skandala değinen Durul, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının Türk sporunda "devrim niteliğinde" olduğunu belirtti.

Durul, "Biz federasyonla sıcağı sıcağına konuştuk. 'Bizim haklarımız yendi, ne yapacağız' dedik. Bu işin içinde kimler var, işin ucu nereye gidecek bilmiyoruz. Açıkçası bu olayın kapatılmasını istemiyoruz. Bunun içinde futbolcular, yöneticiler, menajerler kim varsa ortaya çıksın. Biz temiz sayfa açmaya çalışırken maalesef bir düdükle bir şehrin, bir camianın kaderiyle oynanıyor. Bizi ne kadar alaya almışlar, bunu gördük. Bundan sonra tavrımız daha farklı olacak" diye konuştu.

'UCUNUN BAŞKA YERLERE GİTMESİNDEN KORKANLAR OLABİLİR'

Hangi maçlara bahis oynandığının açıklanmasını isteyen Durul, "Federasyonla kulüplerin katıldığı geniş kapsamlı toplantı yapacağız. Umarım bu olayın üstü örtülmez, kısa sürede kapanmaz. Ucunun başka yerlere gitmesinden korkanlar olabilir. Kocaelispor olarak taraftarlarımız ve camiamızla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Mütevazı davrandık ama bundan sonra mütevazı olmayacağız. Yasalar çerçevesinde atmamız gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

'NASIL BİR CESARET Kİ, KENDİ İSİMLERİYLE YAPIYORLAR'

Sürecin kısa sürede çözülebilecek bir konu olmadığını vurgulayan Recep Durul, "Bence sezon sonuna kadar yabancı hakemlerin maçları yönetmesi ve soruşturmanın devam etmesi gerek. Şu an devam eden bir sistem var, yeniden yıkıp yapmak mümkün değil. Liglerin erteleneceğini düşünmüyorum. Futbol, insanların tutunduğu en önemli şeylerden biri. Bazı hakemlerin değiştirildiği bilgisi bize geldi. Nasıl bir cesaret ki kendi isimleriyle bu işi yapabiliyorlar, şaşırdım, fazlasıyla akıl tutulması" dedi.

'MUTLAKA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR OLACAKTIR'

Dünya ve Avrupa futbolu karşısında mahcup durumda olduklarını söyleyen Durul, "Keşke dışarıya karşı saygınlığımızı zedeleyecek bir şeyler olmasaydı. Haklarımızı yargı yoluyla arayacağız. Süreç çok sıcak, mutlaka tutuklamalar ve gözaltılar olacaktır. Ülke futbolu temiz yarınlara çıksın. Kocaelispor olarak almamız gereken her aksiyonu alacağız. Haklarımızı yargıda arayacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Recep Durul, hakemler arasında "temiz bir sayfa" içerisinde olanlara dokunulmaması gerektiğini belirterek, "Ödül ve ceza disiplin kurulunun vereceği kararlar. Yargı sürecinde bunların hepsi ortaya çıkacaktır" dedi.

'FUTBOLU FEDERASYON DEĞİL BAŞKALARI YÖNETMİŞ'

Kocaelispor Başkanı Durul, cezaların yeterli olup olmadığına dair soruya, "Bugün yeterli değil ama bundan sonrakileri göreceğiz. Belki talimatlarda, disiplin cezaların da bir artış olacaktır mutlaka. Yargı da var. Bakalım süreç ne gösterecek? Bütün hakemler, VAR hakemi de var bu işin içinde. İnanılmaz senaryolar var. Öyle bir başıboşluk olmuş ki futbolu federasyon değil, futbolun paydaşları değil, başkaları yönetmiş" yanıtını verdi.