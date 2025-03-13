Skandallar bitmek bilmiyor! Bir öğretmen tutuklandı

Rize’de Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli bir öğretmen, özel ders verdiği bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturması devam ediyor. Cinsel istismara uğrayan öğrenci imam hatip lisemizin öğrencisi değil, farklı bir lisede okuyan bir öğrencidir. Farklı ve sıkıntılı bir olay, dışarıda olan bir şey, okulumuzda olan bir şey değil” dedi.

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Rize’de Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmen A.Ş.S. (45), başka bir lise de okuyan ve özel ders verdiği 15 yaşlarındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ortaya çıkması ise okul rehber öğretmeninin öğrencideki değişikliği fark etmesi ve öğrenci ile konuşmasının ardından ortaya çıktığı belirtildi. Konuya ilişkin konuşan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, şunları söyledi:

“Bahse konu okulda görevli öğretmenimiz tutuklandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturması devam ediyor. Cinsel istismara uğrayan öğrenci imam hatip lisemizin öğrencisi değil, farklı bir lise de okuyan bir öğrencidir. Farklı bir olay, dışarıda olan bir şey okulumuzda olan bir şey değil. İdari soruşturması da devam ediyor ancak okulda olan bir şey değil bu. Bu olay evde gerçekleşen bir şey. Öğrenci de bu okulumuzun öğrencisi değil. Öğretmen, Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmenimiz olay okulda değil, başka bir mekânda gerçekleşiyor ben de ayrıntıyı bilmiyorum savcılık konuyu soruşturuyor. Öğretmen tutuklandı cezaevinde. Öğretmen, henüz açığa alınmadı ancak cezaevinden çıkarsa işlemi gerçekleştireceğiz. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızdan 2 müfettiş geldi, soruşturma başlattılar, ifadelerini aldılar ve çalışmaları da devam ediyor."