Škoda, 2025 yılının başında seri üretimine başladığı tamamen elektrikli ilk kompakt SUV modeli Elroq’un 100.000’inci adedini banttan indirdi. Dönüm noktası niteliğindeki bu özel araç, göz alıcı Mamba Green renkli bir Škoda Elroq RS versiyonu oldu.

Elroq, 2025 yılının ilk 9 ayında Avrupa’da en çok tercih edilen elektrikli araçlar (BEV) arasında ikinci sırada yer alırken, uzmanlardan da tam not almaya devam ediyor.

Kompakt elektrikli SUV, yakın dönemde Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülmesinin yanı sıra, prestijli “Alman Yılın Otomobili 2026 (German Car of the Year 2026)” ödülünü de kazandı. Bu kilometre taşı, Škoda’nın elektrikli SUV’lerine (Elroq ve Enyaq) olan güçlü ve sürdürülebilir talebin bir kez daha altını çiziyor.