İşte Skoda’nın Ekim ayı kampanyalı fiyat listesi
Skoda’dan 660.000 TL indirim kampanyası geldi
Skoda Ekim ayına özel çılgın bir indirim kampanyası başlattı. Neredeyse tüm modellerinde irili ufaklı indirimler yapan marka en üstte tam 660.000 TL’ye ulaşan harika bir kampanya yaptı.
Skoda Enyaq 60 e-Prestige
3.310.900 TL
Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline
3.380.900 TL
Skoda Enyaq Coupe 85x e-Sportline
4.250.400 TL
Skoda Fabia 1.0 115Ps Premium Dsg
Liste fiyatı : 1.665.400 TL / Kampanyalı fiyat : 1.649.200 TL
Skoda Fabia 1.5 150PS Dsg Monte Carlo
1.990.400 TL / 1.971.000 TL
Skoda Scala 1.0 115Ps Dsg Elite
1.757.400 TL
Skoda Scala 1.0 115Ps Dsg Premium
2.040.400 TL
Skoda Scala 1.5 150Ps Dsg Premium
2.160.400 TL
Skoda Scala 1.5 150Ps Dsg Monte Carlo
Liste fiyatı : 2.370.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.057.100 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Elite
Liste fiyatı : 2.380.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.275.900 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Premium
Liste fiyatı : 2.910.400 Tl / Kampanyalı fiyat : 2.754.100 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Prestige
Liste fiyatı : 3.157.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.987.800 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Sportline
Liste fiyatı : 3.157.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.987.800 TL
Skoda Octavia 1.5 150Ps mHev Dsg Combi Sportline
Liste fiyatı : 3.257.400 / Kampanyalı fiyat : 3.082.400 TL
Skoda Octavia 2.0 Tsi 265Ps Dsg Combi
Liste fiyatı : 4.950.400 TL / Kampanyalı fiyat : 4.829.600 TL
Skoda Octavia 2.0 Tsi 265Ps Dsg RS
Liste fiyatı : 4.850.400 TL / Kampanyalı fiyat : 4.732.100 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Premium
3.527.900 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Prestige
Liste fiyatı : 4.149.400 TL / Kampanyalı fiyat : 3.600.000 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg L&K
Liste fiyatı : 4.538.400 TL / Kampanyalı fiyat : 4.209.600 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Combi Prestige
Liste fiyatı : 4.269.400 TL / Kampanyalı fiyat : 3.704.100 TL
Skoda Süperb 1.5 150PS mHev Dsg Combi L&K Crystal
Liste fiyatı : 4.658.400 TL / Kampanyalı fiyat : 4.320.900 TL
Skoda Süperb 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 L&K Crystal
Liste fiyatı : 6.463.400 TL / Kampanyalı fiyat : 5.902.100 TL
Skoda Süperb 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 Combi L&K Crystal
Liste fiyatı : 6.583.400 TL / Kampanyalı fiyat : 6.011.600 TL
Skoda Süperb 2.0 Tsi 265PS Dsg 4x4 L&K Crystal
Liste fiyatı : 6.571.400 TL / Kampanyalı fiyat : 6.000.700 TL
Skoda Süperb 2.0 Tsi 265PS Dsg 4x4 Combi L&K Crystal
Liste fiyatı : 6.691.400 TL / Kampanyalı fiyat : 6.110.200 TL
Skoda Süpeb Plug-in Hybrid e-Sportline
Liste fiyatı : 3.922.900 TL / Kampanyalı fiyat : 3.712.000 TL
Skoda Kamiq 1.0 115Ps Dsg Elite
Liste fiyatı : 1.897.900 TL / 1.699.500 TL
Skoda Kamiq 1.0 115Ps Dsg Premium
Liste fiyatı : 2.195.400 TL / Kampanyalı fiyat : 1.874.300 TL
Skoda Kamiq 1.5 150Ps Dsg Premium
Liste fiyatı : 2.315.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.033.100 TL
Skoda Kamiq 1.5 150Ps Dsg Monte Carlo
Liste fiyatı : 2.620.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.313.500 TL
Skoda Karoq 1.5 150Ps Dsg Premium
2.950.400 TL
Skoda Karoq 1.5 150Ps Dsg Prestige
Liste fiyatı : 3.266.900 TL / Kampanyalı fiyat : 2.880.000 TL
Skoda Karoq 1.5 150Ps Dsg Sportline
Liste fiyatı : 3.372.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.972.900 TL
Skoda Elroq 60 e-Prestige
Liste fiyatı : 2.236.400 TL / Kampanyalı fiyat : 2.192.800 TL
Skoda Kodiaq 1.5 150Ps mHev Dsg Premium
Liste fiyatı : 3.530.400 TL / Kampanyalı fiyat : 3.444.200 TL
Skoda Kodiaq 1.5 150Ps mHev Dsg Prestige
Liste fiyatı : 4.377.400 TL / Kampanyalı fiyat : 3.717.500 TL
Skoda Kodiaq 1.5 150Ps mHev Dsg Sportline
Liste fiyatı : 4.544.400 TL / Kampanyalı fiyat : 4.020.100 TL
Skoda Kodiaq 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 Prestige
Liste fiyatı : 6.350.400 TL / Kampanyalı fiyat : 5.773.000 TL
Skoda Kodiaq 2.0 Tdi 193Ps Dsg 4x4 Sportline
Liste fiyatı : 6.620.400 TL / Kampanyalı fiyat : 6.018.400 TL
Skoda Kodiaq 2.0 Tsi 265Ps Dsg 4x4 Rs
Liste fiyatı : 7.000.400 TL / Kampanyalı fiyat : 6.363.700 TL