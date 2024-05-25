Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü

Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Otomotiv devi Skoda, 2 modelinde dev indirime gitti. Sıfır araç almak isteyenlere adeta müjde gibi indirim yaptı. Yenilenen modellerin tanıtımının ardından, fiyatlarını 210 bin TL düşürdü.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 1

Sürekli artan fiyatları sıfır araç almayı dar gelirli kesim için adeta imkansızlaştırdı. Sıfır araç almanın bile hayalini bile kuramayan kesim "Ayağımı yerden kessin" düşüncesiyle ikinci el araçlara mecburiyetten yöneliyor.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 2

Bu gerçeği bilen otomobil devi Skoda SUV ve Scala hatchback modelinde büyük indirime giderek otomobil severlere adete müjde verdi.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 3

Skoda'nın popüler SUV modeli, fiyatını 1.539.900 TL'den 1.328.900 TL'ye düşürdü. Bu indirim, sıfır araç almayı düşünenler arasında heyecan yarattı. Başka marka araç alacaklar bile Skoda'nın indirim yaptığı modelleri incelemeye aldı.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 4

Skoda Scala modeli ise 1.248.900 TL'ye satılıyor. Yenilenmiş iç ve dış tasarımı, modern teknolojik donanımları ve artırılmış güvenlik özellikleri aracı rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 5

2024 Skoda Scala ve SUV modelleri büyük değişime sahne oldu. Matrix-LED teknolojili farlar, güncellenmiş LED grafiklere sahip stop lambaları ve yeniden tasarlanmış tamponlar aracın dışına dış tasarımda göze çarpıyor.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 6

İç mekânda ise standart 8 inç dijital gösterge paneli ve 8.25 inç dokunmatik ekran kapıyı açanın gözüne hitap ediyor. Yüksek donanım seviyelerinde ise 10.25 inç sanal kokpit ve 9.2 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 7

Yeni modeller, 1.0 litrelik TSI motor ve 1.5 litrelik TSI motor hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleriyle, verimlilik ve performansı bir arada sunuyor.

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Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü 8

Otomotiv devi Skoda, 2 modelinde dev indirime gitti. Sıfır araç almak isteyenlere adeta müjde gibi indirim yaptı. Yenilenen modellerin tanıtımının ardından, fiyatlarını 210 bin TL düşürdü.

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