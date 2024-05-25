Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü

Sürekli artan fiyatları sıfır araç almayı dar gelirli kesim için adeta imkansızlaştırdı. Sıfır araç almanın bile hayalini bile kuramayan kesim "Ayağımı yerden kessin" düşüncesiyle ikinci el araçlara mecburiyetten yöneliyor.
Bu gerçeği bilen otomobil devi Skoda SUV ve Scala hatchback modelinde büyük indirime giderek otomobil severlere adete müjde verdi.
Skoda'nın popüler SUV modeli, fiyatını 1.539.900 TL'den 1.328.900 TL'ye düşürdü. Bu indirim, sıfır araç almayı düşünenler arasında heyecan yarattı. Başka marka araç alacaklar bile Skoda'nın indirim yaptığı modelleri incelemeye aldı.
Skoda Scala modeli ise 1.248.900 TL'ye satılıyor. Yenilenmiş iç ve dış tasarımı, modern teknolojik donanımları ve artırılmış güvenlik özellikleri aracı rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.
2024 Skoda Scala ve SUV modelleri büyük değişime sahne oldu. Matrix-LED teknolojili farlar, güncellenmiş LED grafiklere sahip stop lambaları ve yeniden tasarlanmış tamponlar aracın dışına dış tasarımda göze çarpıyor.
İç mekânda ise standart 8 inç dijital gösterge paneli ve 8.25 inç dokunmatik ekran kapıyı açanın gözüne hitap ediyor. Yüksek donanım seviyelerinde ise 10.25 inç sanal kokpit ve 9.2 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.
Yeni modeller, 1.0 litrelik TSI motor ve 1.5 litrelik TSI motor hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleriyle, verimlilik ve performansı bir arada sunuyor.
Otomotiv devi Skoda, 2 modelinde dev indirime gitti. Sıfır araç almak isteyenlere adeta müjde gibi indirim yaptı. Yenilenen modellerin tanıtımının ardından, fiyatlarını 210 bin TL düşürdü.