Skrinaar ve Kostic Fenerbahçe'ye veda mı etti? Açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu galibiyetle noktaladı.

Maçın ardından Fenerbahçe'de kiralık oynayan iki oyuncu Milan Skriniar ve Filip Kostic transfer konusunda konuştu.

"KULÜPLE YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞMELER OLACAK"

Milan Skriniar "Fenerbahçe’yi hep güzel hatırlayacağım sözlerini veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA BUNUN KARARINI VEREMEM

Filip Kostic ise "Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus'a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olurken yeniden görebilirim. Umarım Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olur. İyi şanslar ve Fenerbahçe için en iyisini diliyorum." dedi.