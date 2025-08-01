Skriniar 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Skriniar 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Slovak savunmacı Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak millî stoper Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Deneyimli stopere ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

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