Skriniar 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak millî stoper Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Deneyimli stopere ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

