Skriniar Fenerbahçe’de forma giymeyi bekliyor: Krizin anahtarı Ndour

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı imzayı attırmak için İstanbul’a getirse de transfer henüz resmiyete dökülemedi. PSG’nin kiralık oyuncu kotasını doldurması nedeniyle transferde imzalar atılamadı.

Krizin çözümündeki anahtarın Beşiktaş’ta kiralık oynayan Ndour olduğu belirtiliyor. Gelen haberlere göre Fransız devi Ndour’u geri çağırarak bonservisi ile gönderecek ve Skriniar'ın Fenerbahçe’ye imza atmasının önünü açacak.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, krizin çözümünün yakın olduğunu belirterek, “Skriniar'ın transferi çok yakında açıklanacak” dedi.

Öte yandan Slovak stoperin sağlık kontrolünde de bir sorun olmadığı öğrenildi.

Slovak yıldız da krizin bir an önce çözülmesini istiyor. Sahaya sarı-lacivertli formayla çıkmak için sabırsız olduğunu dile getiren Skriniar, Göztepe maçında Kadıköy'deki atmosfere hayran olmuştu.