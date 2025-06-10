Skriniar, Fenerbahçe'ye göz kırptı: 'Türkiye'nin Real Madrid'i'

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı ve kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği stoper Milan Skriniar, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği 6 ay ve gelecek planlarıyla ilgili konuştu.

Skriniar'ın açıklamaları şöyle:

"Geleceğim için Paris yönetimiyle konuşmam gerekiyor, ne olacağını göreceğiz. Benim için en iyi çözümün bulunacağına inanıyorum. Ailem için şu anda yeniden bir kiralık anlaşmayla gitmek istemem. Daha uzun vadeli bir çözüm bulunursa memnun olurum, bu ister Paris’te ister başka bir kulüpte olsun. Ama böyle olur mu, bilemiyorum.

Branco, devre arasında Paris ve menajerimle iletişime geçti. Geldiğimde, her şey tam olarak söylediği gibiydi, gerçekten onun samimiyetine çok değer verdim. Ayrılığını son maçtan sonra bize duyurdu, yani soyunma odasında takıma ayrılacağını açıkladı. Bu elbette bir sürpriz oldu.

'FENEBAHÇE ÇOK ÜST DÜZEY'

Fenerbahçe, kulüp olarak gerçekten çok üst düzeyde işliyor. Oraya gitmeden önce Skrtel’le de konuştum aslında, o da bana söyledi; biliyorsunuz insanlar burayı Türkiye olarak algılıyor ve nasıl baktıklarını biliyorsunuz. Ama Fenerbahçe kulübü, Türkiye'de adeta Avrupa’daki Real Madrid gibi. Gerçekten üst düzeyde işliyor. Belki, bu sezon bu olmadı ama genel olarak gerçekten en üst seviyede çalışan bir kulüp. Antrenman tesisleri, fanatik taraftarlarla dolu stadyumu olan bir kulüp.

'EN ÇOK MOURİNHO'DA YAŞADIM'

İlk gün geldiğimde, Mourinho, soyunma odasında yanıma geldi. Onun yanına geldiğini hissediyorsun, etrafında bir aura var gibi. Yani gerçekten harika. Şunu söylemeliyim ki, gerçekten üst düzey biri. Üst düzey teknik direktörlerle çalıştım ve şimdiye kadar bu hissi en çok Mourinho’da yaşadım diyebilirim.

'O GECE ÇOK ÜZÜLDÜM'

Avrupa Ligi’nde çeyrek finale çok yakındık. İkinci maçta, uzatmalarda çok fazla gol pozisyonu yakaladık değerlendiremeyince penaltılarda elendik. O gece çok üzüldüm. Ama özellikle iç saha maçı. O maç içeride de aynen deplasmandaki gibi geçti; biz topa sahip olduk, onlar ise kontra atakla geldiler, kontra atak, gol; kontra atak, gol. İki gol daha yedik ama ofsayttan iptal edildi, çok az farkla. Bence o maçta taktiksel anlamda tamamen başarısız olduk. Ya da belki de onların planladığı her şey tuttu: “Bırakalım onlar oynasın, açık versinler, biz topu kapar kapmaz golü atalım.” İlk maç tam da böyle geçti. Rövanşta bu duruma daha hazırlıklıydık. Oyun kurarken daha doğru pozisyon aldık, o kadar açık vermedik, kontratakları da iyi kontrol ettik. Ama maalesef... bir şeyler eksikti. Turu geçmek için gerçekten çok az şey eksikti ve bence hak ederek tur atlayabilirdik ama biliyorsun futbol böyle bir şey."

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