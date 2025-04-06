Skriniar iki Süper Lig maçında üst üste ağları sarstı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1'lik skorla yenerken, sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Milan Skriniar da rakip fileleri havalandırdı. Müsabakaya 11'de başlayan Skriniar, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında sarı-lacivertli forma altında ilk gol sevinici yaşamıştı.

İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

Ara transfer döneminde kadroya katılan ve takımın değişmez oyuncusu olan 30 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 11'de başladı. Skriniar, Trabzonspor maçında gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı.