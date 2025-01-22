Skriniar İstanbul’a geldi: Fenerbahçe’ye imzayı atacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Skriniar İstanbul’a geldi: Fenerbahçe’ye imzayı atacak

Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde anlaştığı Skriniar İstanbul'a geldi. Tecrübeli oyuncu sağlık kontrollerinin sonrasında sözleşmeye imza atacak.

Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı. Dün Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, bugün ise Paris Saint-Germain'de oynayan 29 yaşındaki Slovak stoper Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirdi.

Saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Skriniar, taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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Galatasaray’ın bir süredir görüştüğü Slovak savunmacının Fenerbahçe ile anlaşması büyük sürpriz olarak görüldü.

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