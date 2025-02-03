Skriniar "İyi ki Fenerbahçe’yi tercih ettim"

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan ve taraftarın oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini aktaran başarılı savunmacı, en iyisini yapmak için mücadele edeceğini söyledi.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSETTİM"

Skriniar, dünkü maçtaki atmosferi ve taraftarların desteği ile ilgili, "Gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. Tribünde izlediğim ilk maçta da açıkçası taraftarların göstermiş olduğu desteği, yaptığı tezahüratı çok yakinen gördüm. Dün de 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğini hissettim. Harika bir atmosfer oluşturdular. Onların desteklerini fazlasıyla saha içerisinde hissettik. Bizlere galibiyet yolunda çok yardımcı oldular. Dolayısıyla onlara minnettarız. Destekleriyle beraber devam edeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Çaykur Rizespor karşısındaki performansıyla ilgili ise Slovak futbolcu, "Ben, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan birisiyim. Evet, gol attım ama şanssız bir andı, orada ofsayda yakalandım. Ancak ben Fenerbahçe’de gol atmak için değil, savunma yapmak için bulunuyorum. Söylemiş olduğum gibi elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 2,5 aydır futbol oynamadım. Dolayısıyla kendi adıma geliştirmem gereken, çalışmam gereken noktalar var ama zaman içerisinde çok daha iyi olacağımı biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Transfer süreciyle ilgili de bilgiler aktaran Skriniar, "Aslında başka opsiyonlar da, teklifler de vardı. Ben burada sizler aracılığıyla Başkanımıza ve Sportif Direktörümüze minnettarlığımı sunmak istiyorum. Benimle kontağa geçtikleri ilk andan itibaren fazlasıyla netlerdi. Dolayısıyla bu gerçekten hoşuma gitti. Bunu takdir ettim çünkü futbol sektöründe bu normal bir durum değil. Dolayısıyla net olmaları hoşuma gitti.

Ben de burayı tercih ettim ve verdiğim kararda ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferden önce hocamızla, Edin Dzeko’yla ve Sportif Direktörümüzle bir konuşmamız oldu. Bana göre Fenerbahçe’ye katılarak fantastik ve harika bir karar verdim. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Şimdi üzerime düşen, takımıma yardım etmek ve sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymak" dedi.