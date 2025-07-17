Skriniar kararını verdi! Okeyi alsın, geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi
Skriniar kararını verdi! Okeyi alsın, geliyor...

Fenerbahçe'nin bonservisini almak için yoğun çaba sar ettiği Milan Skriniar, son kararını PSG'ye iletti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla beğenileri toplayan Milan Skriniar, önümüzdeki sezon için kararını verdi.

Sarı lacivertlilerin bonservisini almak istediği Slovak defans oyuncusu, kulübü PSG'ye önceliğinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığında göre kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. Slovak stoper için bonservis bedeli konusunda pazarlıklar sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu da transferle ilgili, "PSG'den yeşil ışık bekliyor. Oyuncu tamam, okeyi alsın, geliyor..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin bonservisi PSG'de olan İspanyol yıldız Marco Asensio ile de anlaştığı, iki oyuncunun transferinin birlikte tamamlanacağı belirtildi.

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