Skriniar transferinin ayrıntılarını Ali koç açıkladı: Dikkat çeken Aziz Yıldırım ayrıntısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Teknik Direktör Mourinho’ya olan güvenlerinin altını çizen Koç iyi bir ara transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Tecrübeli savunmacı Skriniar’ın nasıl kadroya katıldığının ayrıntılarını anlatan Koç’un verdiği Aziz Yıldırım ayrıntısı dikkat çekti.

Ali Koç, tecrübeli oyuncuyu rahatlıkla kadroya kattıklarını belirterek Galatasaray’ın 2 milyon euro fazla para verdiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe Başkanı Koç Skriniar transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Transfer hem tecrübeli yöneliyoruz hem genç potansiyellere yatırım yapıyoruz. Bunu dengeli şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Talisca, uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu. Hayalimiz ocak başı getirip takıma alıştırmak, gerekiyorsa özel maç yapmaktı. Her şeyde anlaştık, Arap kulübünde yönetim değişikliği oldu. Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp, bu işi bozmak için araya girdi ve 2 milyon euro fazla para teklif etti. Etmedim demesinler bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi, hem Talisca hem menajeri sözlerinde durdular, uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etti. Hem ona hem menajerine dik duruşları için teşekkür ediyorum.

Tecrübeli stoper istiyorduk. Diego Carlos'un Premier Lig tecrübesi var. Mario, karakterini çok çok iyi tanıyordu. İstikrarlı performans ve büyük karakter istedik, son dakika pürüzler yaşandı ama dik durdu, Fenerbahçe'yi tercih etti."

TEREYAĞDAN KIL ÇEKER GİBİ TRANSFER ETTİK"



"Skriniar'a özel parantez açmak istiyorum. Herhalde Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer edene kadar haberleri duymamışsınızdır, duyduysanız da tektüktür. Halbuki Skriniar'ın hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haberleştirildi. Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan. Inter'in kaptanı, PSG'ye transfer oldu, orada hocayla görüş ayrılığı nedeniyle fırsat doğdu. Skriniar, 'Türkiye'den başka diğer alternatifleri değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem' dedi. Opsiyonları değerlendirdi. Verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık. Malum yer 'İlgilenmedik' falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağdan kıl çeker gibi transferi yaptık."