Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında tüm gözler Fenerbahçe-Galatasaray maçına çevrilirken sarı lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar derbiyle ilgili Bein Sports'a konuştu.

'GALATASARAY MAÇINI İLK KEZ BUGÜN KONUŞTUK'

Her gelen maçı dikkate aldıklarını söyleyen Skriniar, derbiyle ilgili ilk kez bugün konuştuklarını ifade ederek, "Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili bugün ilk kez konuştuk. Yarın toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Bugüne kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç." dedi.

'TÜRKİYE'DE DERBİ ATMOSFERİ DAHA ÇILGIN'

Daha önce Inter formasıyla İtalya'da özel maçlara çıktığını belirten Skriniar Türkiye'deki atmosferin daha çılgın olduğuna dikkat çekerek, "San Siro'da Inter - Milan, Inter - Juventus maçları bizim için sihirliydi. Ama buradaki atmosfer daha çılgın, gürültülü! Bu kesin. Burada derbi oynamak çok güzel. Geçen sene sahamızda Galatasaray'a karşı kupada oynamıştım. O dönem takımın içerisinde olduğu durum çok iyi değildi. Ama şimdi bu durumun farklı olacağını biliyorum. Taraftarımızın bize çok fazla destek vereceğini ve yardım edeceğini biliyorum." diye konuştu.

'HATA YAPARSANIZ, TOPARLANMASI ZOR OLUYOR'

Derbilerde öz güvenin önemine vurgu yapan tecrübeli stoper, "Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama benim için en önemlisi öz güven." ifadelerini kullandı.

'OSIMHEN İLE ICARDI'YE KARŞI KOMPAKT VE AGRESİF OYNAMALIYIZ'

Galatasaray'ın iki önemli gol silahı Osimhen ve Icardi'ye karşı takım halinde savunma yapmaları gerektiğinin altını çizen Slovak oyuncu, "İkisi de (Osimhen, Icardi) çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim." dedi.

'JHON DURAN'IN ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR'

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran hakkında da konuşan Skriniar yıldız oyuncunun öz güven problemi olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var. Kendisine inanması gerekiyor. Bana göre biraz öz güven eksikliği var. Bu da takımdan 3 ay ayrı kaldığından dolayı normal. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olduğunda takıma verecek çok şeyi olacak."

'DERBİYİ KAZANAN ŞAMPİYON OLUR DEMEK İÇİN ERKEN'

Son olarak sözlerini derbinin şampiyonluk yarışında önemli olduğunu belirterek tamamlayan Skriniar, "Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.