Skriniar’ın geleceği bu hafta belli olacak. Fransızlar Galatasaray ayrıntısını yazdı

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Skriniar geleceği ile ilgili kararı veriyor. PSG forması giyen tecrübeli savunmacının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fransız devinde fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu ile sarı kırmızılıların yanı sıra İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Skriniar’a en ciddi teklif Galatasaray’dan geldi. Skriniar'ın ara transferde kiralık olarak takımdan ayrılacağı ancak PSG'nin kolay gerçekleşebilecek bir satın alma maddesini de anlaşmaya eklemek istediği aktarıldı.

Fransız devine geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Milan Skriniar bu sezon beş maçta sahaya çıktı. 29 yaşındaki stoper daha önce Inter, Sampdoria, Zilina ve Vion formalarını giydi.