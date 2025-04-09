Skriniar'ın menajerinden transfer sözleri

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Skriniar'ın menajerinden transfer sözleri

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Milan Skriniar'ın menajeri transfer açıklamasında bulundu.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen gösterdiği performansla taraftarın en beğendiği isimlerden olan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Milan Skriniar'ın menajeri Martin Petras: "Skriniar takımın liderlerinden biri oldu. Herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Türkiye'de çok rahat hissediyor ve en önemlisi düzenli futbol oynuyor. Bu birlikteliğin devamı iki taraf için de mantıklı görünüyor." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maça da 11'de başlayan Skriniar tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.

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