Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe'ye gözdağı: Transfer için tarih verdi

Bonservisi Fransız devi PSG'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar'ın önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.

Jose Mourinho'nun da isteğiyle bonservisini alarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe oyuncuyla maaş konusunda pazarlıklara devam ederken Slovak stoperin menajerinden de sürpriz bir çıkış geldi.

'MANTIKLI HAREKET ETMELİYİZ'

Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözlerinin Skriniar'ın üzerinde olduğunu iddia eden menajeri Roberto Sistici şunları söyledi:

"Fenerbahçe’de geçirdiği son birkaç ay, yeniden tüm gözleri onun üzerine çevirdi. Oyuncu şu anda hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi durumunda. Bu da bize gelecekle ilgili güven veriyor. Şu anda en iyi Avrupa kulüpleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde oynuyor. Skriniar gibi oyuncular için transfer pazarı 15 Temmuz'da hareketlenmeye başlayacak. Mantıklı hareket etmeliyiz ve doğru zamanda tüm seçenekleri dikkatle değerlendirmeliyiz."

Fenerbahçe'den stoper atağı: Menajeri İstanbul'a geliyor

Skriniar, Fenerbahçe'ye göz kırptı: 'Türkiye'nin Real Madrid'i'