Skype'tan yeni abonelik modeli

Kaynak: Haber Merkezi
Skype'tan yeni abonelik modeli

Skype, telefonla arama yapmayı planlayan kullanıcılar için yeni bir abonelik modeli başlattı. Artık telefon numarasına yapılan aramalar sadece aylık abonelikle mümkün olacak.

Microsoft, Skype kullanıcılarını şaşırtan bir değişikliğe imza attı. Artık Skype üzerinden telefon numaralarına yapılan aramalar, bir abonelik sistemiyle yapılacak ve kullanıcılar eski "gönderme bakiyesi" modelini kullanamayacak. Bu değişiklik, Skype'ın telefonla yapılan aramaları, özellikle de yurtdışı aramalarını daha erişilebilir kılmaya yönelikti, ancak artık yalnızca abonelikle kullanılabilecek.

Skype'dan yapılan açıklamalara göre, kullanıcılar aylık 3,63 Euro gibi bir ücretle ABD numaralarına sınırsız arama yapabilecekler. Ancak bu, yalnızca telefonla yapılan aramalar için geçerli; özel numaralar ve SMS gönderimi bu aboneliğe dahil edilmiyor. Abonelik sistemi, her ay iptal edilebiliyor ve daha önce biriken Skype bakiyeleri için iade talep edilebiliyor.

Değişiklik, sadece telefonla yapılan aramaları değil, aynı zamanda Skype hesapları için alınan telefon numaralarını da etkileyecek. Skype'ın sunduğu telefon numaraları, mevcut bakiyenin tükenmesinin ardından kullanılamayacak ve yeni bir numara almak da mümkün olmayacak. Bu, telefonla yapılan aramaların, yalnızca Skype uygulamasına sahip cihazlardan yapılabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Skype üzerinden yapılan uygulama içi aramalar, video konferanslar ve birebir görüşmeler ücretsiz olmaya devam edecek. Bu durum, Skype'ın 2003 yılından beri süregelen başarısının temelini oluşturuyor. Başlangıçta Estonya'da geliştirilen bu yazılım, kullanıcıların internet üzerinden kolayca birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağladı. Skype, zamanla videolu görüşmelerin simgesi haline geldi, ancak WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarıyla gelen mobil devrim, Skype'ın popülerliğini azalttı. 2011 yılında Microsoft tarafından satın alınan Skype, o zamandan beri Microsoft ürünlerine entegre edilse de, Skype for Business hizmetini 2019 yılında sonlandırmıştı. Microsoft, bu tür iş toplantıları için alternatif olarak Teams uygulamasını öneriyor.

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