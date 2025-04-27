Skyrim, Bloodborne ve Dark Souls'un büyüleyici buluşması: Covenant geliyor!

Dark Souls, Bloodborne ve Skyrim gibi oyunlar, video oyun tarihinin en unutulmaz yapımlarından bazıları olarak kabul ediliyor. Şimdi ise bu üç dev eserin ruhunu birleştiren yeni bir yapım ufukta belirdi: Covenant. Steam sayfasında yayımlanan bilgiler ve paylaşılan görseller, oyun dünyasında büyük bir beklenti yarattı.

Henüz net bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, Covenant’ın sunduğu karanlık atmosfer ve yoğun aksiyon unsurları, oyuncuları şimdiden büyülemeyi başardı. Geliştirici Legion Studio tarafından hazırlanan bu ilk kişi bakış açılı aksiyon RPG'si, sıradışı bir deneyim vadediyor.

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GÖKSEL BİR ELÇİNİN HİKAYESİ

Geliştirici ekip, Covenant'ı şu şekilde tanımlıyor:

Covenant, yukarıdan gönderilmiş bir elçi olarak oynadığınız, birinci şahıs bakış açısından karanlık fantezi dövüşüne dayalı bir oyun. Dövüş sanatlarını, gizli büyüleri ve kadim silahları kullanarak geniş, birbirine bağlı bir dünyayı keşfedin.

Bu açıklama bile tek başına oyunseverlerin ilgisini cezbetmeye yetiyor. İlk kişi bakış açısıyla dövüş sanatlarının ve büyülerin bir arada kullanılması, Covenant’ı diğer soulslike oyunlardan ayıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

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Covenant’ın yayımlanan fragmanında ve ekran görüntülerinde, Bloodborne’un karanlık atmosferine benzeyen görseller dikkat çekiyor. Oyunda devasa ve ürkütücü boss savaşları bulunuyor. Bu da Bloodborne hayranları için fazlasıyla tanıdık bir his uyandırıyor.

Ayrıca Covenant, “FPS soulslike” olarak tanıtılıyor. Bu da Dark Souls serisinden esinlenen zorlu mekanikler ve yüksek seviye mücadeleleri beraberinde getiriyor. Zorlayıcı savaş sistemi, sabır ve strateji gerektiren bir oynanış deneyimi sunacak gibi görünüyor.

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SKYRİM RUHUNU YANSITAN BİR DÜNYA

Covenant’ın ilk bakışta dikkat çeken bir diğer özelliği ise ortaçağ tarzındaki evreni. Karanlık, taşlarla örülü kasabalar, sisli ormanlar ve kadim kaleler, Skyrim’in eşsiz atmosferini anımsatıyor. Birinci şahıs bakış açısıyla kılıç kullanımı, büyü yapma ve keşif gibi unsurlar da The Elder Scrolls V: Skyrim’i çağrıştırıyor.

Bu unsurların bir araya gelmesi, Covenant’ı sadece bir soulslike oyun olmaktan çıkarıp, devasa ve yaşayan bir fantezi dünyasına dönüştürme potansiyeline sahip kılıyor.

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CO-OP VE PVP DENEYİMİ İLE ZENGİNLEŞİYOR

Covenant, sadece tek başına oynanacak bir macera olmayacak. Oyunda hem çevrimiçi işbirliği (co-op) hem de oyuncular arası savaş (PvP) modu bulunacak. Bu sayede oyuncular, karanlık dünyanın tehlikeleriyle dostlarıyla birlikte mücadele edebilecek veya diğer oyuncularla kıyasıya savaşabilecek.

Bu çok oyunculu seçenekler, Covenant'ın tekrar oynanabilirlik süresini ciddi şekilde artıracak gibi görünüyor. Ekip çalışması ve rekabet, Covenant'ın sunduğu dünyayı daha da derinleştirecek.

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COVENANT YOLDA

Geliştirici Legion Studio, Covenant ile büyük bir iddiada bulunuyor. Şu anda yalnızca Steam sayfası üzerinden tanıtımı yapılan oyun, henüz fiyat bilgisi açıklanmamış olsa da, piyasaya sürüldüğünde 40 ile 60 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Fragman ve ekran görüntüleri, Covenant’ın hem atmosfer hem de mekanik açısından güçlü bir deneyim sunacağının sinyallerini veriyor. Skyrim’in özgür keşif yapısı, Bloodborne’un korku dolu atmosferi ve Dark Souls’un zorlayıcı savaşları başarılı bir şekilde harmanlanabilirse, Covenant unutulmaz bir oyun olabilir.