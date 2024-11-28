Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Tomáš Chorý, 7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

35. dakikada tecrübeli golcü Dzeko ile maça denge geldi: 1-1

Ayrıntılar geliyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede, sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncuları Dusan Tadic, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve En-Nesyri'nin performansları belirleyici olacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe mücadelesi, 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Çekya’nın başkenti Prag’daki Sinobo Stadyumu’nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag
Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Chory, Provod

Fenerbahçe
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Dusan Tadic, Saint-Maximin, Edin Dzeko

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında alacağı 3 puanla gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor.

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