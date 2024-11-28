Slavia Prag Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Tomáš Chorý, 7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
35. dakikada tecrübeli golcü Dzeko ile maça denge geldi: 1-1
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede, sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncuları Dusan Tadic, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve En-Nesyri'nin performansları belirleyici olacak.
Slavia Prag - Fenerbahçe mücadelesi, 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Çekya’nın başkenti Prag’daki Sinobo Stadyumu’nda oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag
Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Chory, Provod
Fenerbahçe
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Dusan Tadic, Saint-Maximin, Edin Dzeko
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında alacağı 3 puanla gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor.