Slick Rick 26 sene sonra ilk albümünü çıkarttı

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Slick Rick 26 sene sonra ilk albümünü çıkarttı

Efsanevi rap sanatçısı Slick Rick, 26 yıl aradan sonra çıkardığı “Victory” albümüyle hip-hop dünyasında anlatının hâlâ en güçlü silah olduğunu kanıtladı.

İngiltere doğumlu rap efsanesi Slick Rick, 1999 yılında yayımlanan “The Art of Storytelling” albümünün ardından ilk kez yeni bir albümle müzik sahnesine döndü. 60 yaşındaki sanatçının büyük ölçüde kendi prodüksiyonunu üstlendiği bu görsel albüm, cuma günü müzikseverlerle buluştu. Albümde Emmy adayı oyuncu Idris Elba’nın hem yapımcı olarak hem de sanatçı olarak yer alması dikkat çekiyor. Elba’ya, albümde Nas, Giggs ve Estelle gibi isimler eşlik ediyor.

Slick Rick, müzik kariyerinde “Children’s Story”, “La Di Da Di” ve “Mona Lisa” gibi klasiklerle hafızalara kazınmıştı. 1988 tarihli ilk albümü “The Great Adventures of Slick Rick” o dönemde Billboard R&B/hip-hop listelerinde zirveye yerleşmişti.

Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan “Victory”, sanatçının doğum yeri Londra ve Fransa’da kaydedildi. Albümün video çekimleri ise ABD, Birleşik Krallık ve Afrika’da gerçekleştirildi. Rick, yeni yaşına rağmen müziğe bakış açısının olgunlaştığını belirterek “Zihniyetim yaşla birlikte gelişmek zorundaydı” ifadesini kullandı.

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