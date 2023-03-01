Flaş Flaş! Fenerbahçe taraftarına 'Hükümet istifa' cezaları gelmeye başladı. Slogan atanlara polis tebligatı yapıldı

Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçında yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''TEBLİGATLAR GİTMEYE BAŞLAMIŞ''

Doğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Tribünlerin özelliği her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama hükümet istifa tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Süper Lig erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.

Taraftar tarafından tribünden yoğun bir şekilde 'Hükümet istifa' tezahüratları yapıldı.

Bu tezahürat gündeme bomba gibi düştü.

Daha sonrasında Süper Lig'den Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında aynı tezahüratta bulundu.