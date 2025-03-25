Sloganın mimarı Berkay adliyeye sevk edildi. İmamoğlu'nu duygulandıracak soruyu avukatına sordu

Düzenleme: Kaynak: Nefes Gazetesi

2019 İstanbul seçimlerinde "Her şey güzel olacak" sloganını ortaya atan Berkay Gezgin, gözaltında geçirdiği 60 saatin ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin’in ilk sorusu, Ekrem İmamoğlu’nun durumu oldu.

2019 yerel seçimleri sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey güzel olacak" sözleriyle tanınan Berkay Gezgin, gözaltında tutulduğu 60 saatin ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin’in ailesi ve avukatları, sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirtti.

60 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

Saraçhane'deki bir etkinlik sonrasında gözaltına alınan Berkay Gezgin, üç gün boyunca emniyette tutuldu. Avukatı Cemil Çiçek, sürecin detayları hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını ancak müvekkilinin yasal haklarının takipçisi olduklarını ifade etti. Sosyal medyada yapılan açıklamada, Gezgin’in adliyeye sevk edildiği ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

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İLK SORUSU İMAMOĞLU OLDU

Gezgin’in ailesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, 60 saatlik gözaltı sürecinin ardından ilk sorusu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alınan karar oldu. Ailesi, yaptığı açıklamada "Hak, hukuk, adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Berkay Gezgin'in adliyedeki işlemlerinin ardından nasıl bir karar verileceği merakla bekleniyor.

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