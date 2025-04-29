Slovaklar geleceğe karamsar bakıyor

Slovakya’da tüketici güven endeksi 2025 yılı Nisan ayında -22,7 seviyesine gerileyerek önceki ayki -21,1 değerinin altına indi. Bu düşüş, özellikle genel ekonomik beklentilere dair karamsarlığın artmasından kaynaklandı. Mart ayında -35 olan genel ekonomik görünüm değerlendirmesi, Nisan’da -39,2’ye geriledi. Ayrıca işsizlik konusunda da endişeler arttı. Gelecekteki işsizliğe dair beklentiler, Mart ayında 16 iken Nisan’da 20,2’ye yükseldi.

Buna karşın hane halklarının genel mali durumuna yönelik algı bir miktar iyileşti. Mart ayında -12 olarak ölçülen bu gösterge Nisan’da -11,4 seviyesine çıktı. Aynı şekilde, tasarruf etme konusundaki güven de kısmen toparlandı. Mart ayında -21,3 olan bu değer, Nisan ayında -20 seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, Slovakya’daki tüketici güvenindeki bu kırılganlığın, yüksek enflasyonun ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle oluştuğunu belirtiyor. Ülkedeki hane halkları, temel harcamaları karşılarken tasarruf yapmanın zorlaştığını ifade ediyor. Slovak ekonomisindeki bu duyarlılık değişimi, tüketim harcamaları ve büyüme beklentileri açısından da risk teşkil ediyor.