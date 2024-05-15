Slovakya Başbakanı Fico’ya saldırı anı ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Slovakya Başbakanı Fico’ya saldırı anı ortaya çıktı
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. Saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi.

Görüntülerde, Cintula'nın güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico'ya defalarca ateş ettiği ve Fico'nun yere düştüğü görüldü.

Saldırı sonrasında gözaltına alınan Cintula'nın ifadesinde, "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" ve "Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu’na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Saldırının motivasyonunun siyasi olduğu düşünülüyor. İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu ve "durumun kötü" olduğunu açıkladı. Estok, saldırganın 5 el ateş ettiğini ve Fico'nun karnından vurulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, suikast girişimi sonrasında Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya acil şifa dileklerini ileterek kınadı. Biden, Slovakya hükümeti ile yakın temasta olduklarını ve yardıma hazır olduklarını belirtti.

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