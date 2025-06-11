Slovakya Başbakanı'nın otoriter devlet övgüsü tartışma yarattı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Özbekistan ziyaretinde yaptığı açıklamalarla Avrupa kamuoyunda tartışma yarattı. Fico, otoriter rejimle yönetilen devletlerin ekonomik "verimliliğini" överken, Avrupa demokrasisini eleştiren ifadeler kullandı. Dün Slovak gazetecilere konuşan solcu milliyetçi lider, "Avrupa'da rekabetçi olabilmek için özgür demokratik seçimlere dayalı siyasi sistemin reforme edilmesi gerektiğini giderek daha fazla düşünüyorum" dedi.

Başbakan Fico, Özbekistan'ın yanı sıra Çin ve Vietnam gibi ülkelerin ekonomik olarak daha verimli olduğunu, çünkü daha kararlı hareket edebildiklerini savundu. Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Fico, amacının demokrasiyi ortadan kaldırmak olmadığını, ancak devlet kararlarını daha az hantal hale getirmek için karar alma süreçlerine daha az partinin dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Robert Fico, 2023 Sonbaharındaki seçim zaferinin ardından dördüncü kez Avrupa Birliği üyesi Slovakya'nın hükümet başkanı oldu. Son aylarda muhalefet tarafından düzenlenen geniş çaplı protesto gösterilerinde, Fico'ya otoriter eğilimler ve "Rusya yanlısı" bir dış politika izlediği eleştirileri yöneltilmişti.