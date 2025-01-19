Slovakya darbe iddiasıyla sarsıldı: Başbakan bizzat açıkladı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumartesi akşamı yayımladığı bir videoda, ülke içindeki siyasi krizi derinleştiren açıklamalarda bulundu. Opozisyonu, ona suikast düzenlemek ve darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Fico, aynı zamanda Progresif Slovensko partisinin ülke üzerinde bir “Maidan” (sokakla yapılan darbe) düzenlemeye çalıştığını iddia etti. Bu açıklamalar, Slovakya’daki siyasi atmosferi daha da gerdi ve ülkedeki iç siyaseti bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.

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Fico'nun açıklamalarına göre, ülkede bir darbe planı var ve bu darbe sokak gösterileriyle gerçekleşmeye çalışılıyor. Başbakan, videoda "Herkese, özellikle de Progresif Slovensko'ya karşı hazırlıklı olacağız. Partimiz, her türlü alternatife karşı hazırlıklarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Slovakya'daki gerilimin her geçen gün arttığını ve hükümetin sert bir duruş sergilemeye devam edeceğini gösteriyor. Fico'nun darbe planlarıyla ilgili yaptığı suçlamalar, ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ne kadar derinleştiğini ortaya koyuyor.

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Fico'nun açıklamaları, geçtiğimiz yıl yaşanan bir suikast girişimiyle de bağlantılıydı. 2024 yılı Mayıs ayında, Handlová'da bir hükümet toplantısında Fico'ya suikast girişiminde bulunan Juraj Cintula adlı yaşlı bir adam, polis tarafından tutuklanmıştı. Ancak olayın detayları ve soruşturma süreci hâlâ gizli tutuluyor. Fico, bu olayla ilgili olarak da yine muhalefeti suçladı ve suikastin ardında muhalefetin olduğunu iddia etti.

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Başbakanın bir diğer eleştirisi ise muhalefetin Ukrayna'ya verdiği destek ve bu ülkeyle yapılan görüşmelerdi. Geçen hafta, Progresif Slovensko partisinin lideri Michal Šimečka, Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile görüşmüştü. Fico, bu görüşmeyi ve Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sert bir şekilde eleştirerek, Šimečka'nın Zelensky'nin önünde "yüzük öptüğünü" belirtti. Ayrıca Fico, Ukrayna ile enerji transferinin durdurulmasına da değindi ve bu durumun ülke için kötü sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Fico’nun açıklamalarına göre, Slovakya hükümeti, Ukrayna'nın doğalgaz transitinin yeniden başlatılması için gerekli adımları atmaya çalışıyor. Ancak, Ukrayna'nın bu konuda nasıl bir yaklaşım sergileyeceği hala belirsiz. Slovakya'nın bu enerji krizine nasıl çözümler üreteceği ise önümüzdeki günlerde daha netleşecek.

Fico'nun ayrıca, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Avrupa Birliği ve NATO'dan Slovakya'nın çıkabileceğini ima etmesi, büyük bir tartışma yarattı. Başbakan, Slovakya'nın dış politika konusunda kritik bir dönemeçte olduğunu ve her türlü olasılığa hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Fico, bu açıklamasında, dünya olaylarının Avrupa Birliği ve NATO'yu da zor durumda bırakabileceğini savundu ve bu durumun, Slovakya'nın geleceği için bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekti.

Başbakanın açıklamaları, özellikle AB ve NATO üyeliği konusunda büyük bir tartışma başlattı. Opozisyon, bu açıklamaları sert bir şekilde eleştirerek, Slovakya'nın Avrupa ile olan ilişkilerini daha da zorlaştırmaması gerektiğini vurguladı. Fico’nun AB ve NATO'dan çıkma fikrine karşı çıkanlar, bunun ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vereceğini savundu.

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FİCO'NUN KÜLTÜREL VE ETİK KONULARDA YENİ PLANLARI

Başbakan Fico, LGBT+ hakları ve diğer kültürel-etnik meselelerle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Yeni bir yasa tasarısı ile, toplumdaki bazı kültürel ve etik meselelerde güçlü adımlar atmayı planladığını söyledi. Bu adımlar, özellikle muhalefetle ittifak kuran liberal ve muhafazakar partileri birbirinden ayırmak amacı taşıyor. Fico, bu yaklaşımıyla ülkedeki kültürel savaşları yeniden alevlendirmeyi hedefliyor.

Fico'nun bu açıklamaları, Slovakya'da derinleşen siyasi kutuplaşmayı ve her iki tarafın birbirine karşı artan düşmanlığını daha da belirgin hale getiriyor. Ülke içinde bu tür söylemler, siyasi ortamın daha da ısınmasına yol açıyor.

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BAŞBAKAN FİCO'NUN KONUKLARI: ORBÁN VE DİĞER KRİTİK ZİYARETLER

Fico'nun, 2024 yılı içinde yapacağı bazı kritik ziyaretler de ülkedeki gündemi belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Örneğin, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, 2024 yılı Ocak ayında Bratislava’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Bu ziyaretin, Slovakya'nın dış politikasını daha da şekillendirecek önemli bir gelişme olduğu düşünülüyor. Ancak, Fico'nun Orbán ile yapacağı görüşme, özellikle Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler tarafından dikkatle izlenecek.

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